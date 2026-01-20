El barco que llegó al país con más de 5000 autos de una misma marca trajo un SUV que promete 1100 km de autonomía

En el marco de la llegada del barco de BYD a la Argentina, la compañía comenzó la preventa del Atto 2 DM-i, su segundo SUV híbrido enchufable para nuestro mercado y que se suma al portfolio compuesto por el Dolphin Mini, Yuan Pro y Song Pro.

El modelo arriba al competitivo segmento B2, que nuclea parte importante de las ventas del país. El modelo híbrido enchufable combina un motor eléctrico de alta potencia (de 122 Kwh) junto a un naftero que asiste (de 72 kwh), con un torque de 300 Nm y 145 Nm, respectivamente. La marca no declara la potencia combinada.

Emplea la tecnología DM-i (Dual Mode inteligent) Super Hybrid, que promete una autonomía de 1100 km, con unos 110 km de autonomía en modo exclusivamente eléctrico.

“La tecnología Dual Mode es un trampolín ideal para los clientes que buscan dar el paso hacia la movilidad eléctrica sin preocuparse por la autonomía”, comentó Bernardo Fernández Paz, director de comercial de BYD Argentina.

El modelo es muy similar al Yuan Pro, tomando la base del SUV 100% eléctrico, cambiando principalmente su motorización. Su carrocería es de 4330 mm de largo, 2060 mm de ancho con espejos —unos 1580 mm sin— y una distancia entre ejes de 2620 mm.

Entre las pequeñas diferencias con el modelo 100% eléctrico se incluye el paso de la palanca del selector de marchas de la consola central a la columna de la dirección, la incorporación de un soporte para las gafas para el conductor, un apoyacabezas adicional para el tercer pasajero en los asientos traseros y un nuevo diseño de los asientos delanteros con reposacabezas ajustables.

El sistema de entretenimiento cuenta con el último software de la marca y es su primer modelo con Asistente Google integrado. En cuanto a seguridad, cuenta con seis airbags y múltiples ayudas a la conducción.

El 18 de febrero el modelo se lanzará oficialmente en la Argentina (ya se puede reservar por US$500), cuando se conocerán más detalles del modelo, entre ellos el precio. A su vez, la compañía comunicó que habrá un beneficio especial para los primeros 200 clientes.

Consultado en una conferencia de prensa realizada en el puerto de Zárate sobre la posibilidad de que la marca se instale en la Argentina como terminal, Fernández Paz comentó que siempre está en análisis pero que es difícil que se concrete en el corto plazo, principalmente si se considera que la marca china inauguró recientemente su fábrica en Camaçari, Bahía, estado al este de Brasil.