Hilux, Ranger o Amarok: cuál tiene el costo de service más bajo en 2026

El segmento de las pickups medianas sostiene su peso dentro del mercado argentino, con modelos que combinan uso laboral y particular y que, en muchos casos, implican recorridos exigentes y alto kilometraje anual. En ese contexto, el costo de mantenimiento programado se convierte en una de las variables a tener en cuenta al momento de evaluar cada opción.

Dentro de ese esquema, las versiones base de la Toyota Hilux, la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok presentan diferencias tanto en el valor del service como en la frecuencia con la que debe realizarse.

En el caso de la Hilux DX 4x2, el esquema contempla una primera revisión sin costo a los 1000 kilómetros, seguida por el primer service pago a los 10.000 km. Para ese mantenimiento, el valor informado es de $436.800. La pickup producida en Zárate, que fue el vehículo más vendido del país en 2025 con 30.768 unidades patentadas, cuenta además con una garantía de hasta 10 años o 200.000 kilómetros.

Potencia: 150 CV a 3400 rpm

150 CV a 3400 rpm Capacidad de carga: 1000 kg

1000 kg Despeje mínimo del suelo: 215 mm

215 mm Consumo mixto: 6,9 L/100 km

6,9 L/100 km Costo servicio: $436.800

La Toyota Hilux DX 4x2 se presenta con un motor Diésel 2.4 L TDI que eroga 150 CV a 3400 rpm

Por su parte, la Ranger XL 4x2 fija su primer mantenimiento a los 16.000 kilómetros o al año, lo que ocurra primero. El costo indicado para ese service es de $367.150. Se trata de un intervalo más extendido respecto a sus competidoras directas, dentro de un esquema de mantenimiento definido por la marca para su chata producida en Pacheco.

Potencia: 170 CV a 3500 rpm

170 CV a 3500 rpm Capacidad de carga: 1012 kg

1012 kg Despeje mínimo del suelo: 230 mm

230 mm Consumo mixto: 7 L/100 km

7 L/100 km Costo servicio: $367.150

La Ford Ranger XL 4x2 está equipada con un motor Diésel 2.0L Turbo de 170 CV a 3500 rpm

En tanto, la Amarok Trendline 4x2 establece su primer service al año o a los 10.000 kilómetros, con un valor de $394.190. Según la información oficial, ese mantenimiento inicial se encuentra bonificado para unidades patentadas a partir de determinada fecha y la marca también contempla beneficios en la mano de obra para el tercer y cuarto service. La pickup de Volkswagen, que se fabrica en la planta de Pacheco, proyecta además una nueva generación local hacia 2027.

Potencia: 140 CV a 3500 rpm

140 CV a 3500 rpm Capacidad de carga: 1046 kg

1046 kg Despeje mínimo del suelo: 236 mm

236 mm Consumo mixto: 8,6 L/100 km

8,6 L/100 km Costo servicio: $394.190

La Volkswagen Amarok Trendline 4x2 ofrece un motor Turbodiesel 2.0 que entrega 140 CV a 3500 rpm

Los valores correspondientes al primer mantenimiento muestran diferencias entre los tres modelos, al tiempo que los intervalos definidos por cada fabricante también inciden en la planificación del uso. En un segmento donde el kilometraje anual suele ser elevado, estos factores se integran dentro del costo operativo general de las pickups, junto con otras variables como consumo, disponibilidad de repuestos y condiciones de garantía.