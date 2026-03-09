El de siempre como nunca: a 130 años del primer camión, el lanzamiento que se lleva todas las miradas

Imaginarse una vida sin transporte de carga hoy en día nos parece completamente absurdo. Los camiones llegaron al mundo para facilitarnos una infinidad de cuestiones logísticas, muchas de las cuales tal vez ni siquiera somos conscientes. Para los curiosos que se preguntan por el origen de las cosas, en el caso de los camiones fue Gottlieb Daimler quien creó el primero de la historia.

Era una especie de carruaje, tenía un motor trasero de un litro, dos cilindros, cuatro caballos de potencia y un asiento muy elevado. Si bien no había Internet, computadoras ni celulares, su creación fue el comienzo de un camino que nunca se detuvo. A 130 años de aquel entonces, Mercedes-Benz Camiones y Buses sigue apostando y liderando en el segmento.

Lanzamiento Axor

Argentina forma una parte muy especial en su historia. Hace 75 años, fue el primer país en tener una planta de Mercedes-Benz Camiones y Buses fuera de Alemania. “Este hecho nos llena de orgullo. Seguimos invirtiendo en el país, con foco en el cliente y en tener los mejores productos y servicios”, comenta Raúl Barcesat, presidente y Ceo de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

Bajo esa premisa, la innovación es constante. Este miércoles 4 de febrero lo confirmaron nuevamente al presentar su último lanzamiento: el nuevo Axor. El nombre puede resonar en la memoria, ya que perteneció a uno de los camiones más vendidos años atrás. Pero esta vez vuelve renovado: es el de siempre, como nunca.

Un evento al que no le faltó nada en el Complejo Art Media.

La cita reunió a clientes, red de concesionarios, periodistas y equipos de todas partes del mundo. Además, se transmitió en vivo por el canal de YouTube de Mercedes-Benz Camiones y Buses. La presentación en el Complejo Art Media estuvo a cargo de Mariana Fabiani, quien dio inicio a una velada a la que no le faltó nada: gastronomía de primer nivel, show en vivo y una develación que se llevó todas las miradas.

Un show que dejó a los invitados boquiabiertos y dio pie a la develación del nuevo Axor.

El nuevo Axor: todos los detalles del último lanzamiento

Roberto Faist, gerente de Producto y Marketing de camiones Mercedes-Benz, explica: “El Axor es un camión moderno, robusto, eficiente, cómodo y seguro, además de fácil para el manejo en el día a día. Por todo esto, brinda mayor eficiencia y rentabilidad a los clientes, con bajos costos operativos”.

La gama está compuesta por el Axor 2038 4x2, disponible en versión chasis y tractor, con una potencia de 380 caballos de fuerza, y el Axor 2545 6x2, en versión tractor, que alcanza los 450 caballos. Mientras el 2038 prioriza eficiencia y maniobrabilidad para operaciones logísticas en ruta, el 2545 ofrece mayor capacidad de arrastre y está pensado para cargas más exigentes en trayectos de larga distancia.

El nuevo Axor de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

Entre sus principales características técnicas, el nuevo Axor se destaca por:

Motorización. Incorpora el motor Mercedes-Benz OM 460 de 12,8 litros (Euro 5), disponible en versiones de 380 y 450 caballos de fuerza, que mejora la potencia y la eficiencia operativa para transporte de media y larga distancia.

Incorpora el motor Mercedes-Benz OM 460 de 12,8 litros (Euro 5), disponible en versiones de 380 y 450 caballos de fuerza, que mejora la potencia y la eficiencia operativa para transporte de media y larga distancia. Transmisión. Incluye la caja automatizada PowerShift 3 Advanced de 12 velocidades, que permite cambios más rápidos y suaves y ofrece cuatro modos de conducción: Standard, Económico, Power y Manual.

Incluye la caja automatizada PowerShift 3 Advanced de 12 velocidades, que permite cambios más rápidos y suaves y ofrece cuatro modos de conducción: Standard, Económico, Power y Manual. Capacidad y robustez. Con chasis similar al del Actros, alcanza un PBTC de hasta 62 toneladas, lo que permite operar con semirremolques o acoplados de hasta cuatro ejes y adaptarse a diversas configuraciones de carga.

Con chasis similar al del Actros, alcanza un PBTC de hasta 62 toneladas, lo que permite operar con semirremolques o acoplados de hasta cuatro ejes y adaptarse a diversas configuraciones de carga. Seguridad. Integra sistemas electrónicos como EBS, EBD, ABS, ASR, ESP y asistente de arranque en pendiente (HSA), diseñados para mejorar la estabilidad, el control del vehículo y la seguridad en ruta.

Integra sistemas electrónicos como EBS, EBD, ABS, ASR, ESP y asistente de arranque en pendiente (HSA), diseñados para mejorar la estabilidad, el control del vehículo y la seguridad en ruta. Confort y ergonomía. Ofrece cabinas dormitorio de techo bajo o elevado, con suspensión neumática, amplio espacio interior, asiento neumático con 11 ajustes, volante multifunción y sistemas que optimizan la experiencia de conducción.

Ofrece cabinas dormitorio de techo bajo o elevado, con suspensión neumática, amplio espacio interior, asiento neumático con 11 ajustes, volante multifunción y sistemas que optimizan la experiencia de conducción. Tecnología a bordo. Suma arranque por pulsador, llave de presencia, nuevo panel de instrumentos con EcoSupport para evaluar la conducción y selector de cambios integrado en la columna de dirección.

Suma arranque por pulsador, llave de presencia, nuevo panel de instrumentos con EcoSupport para evaluar la conducción y selector de cambios integrado en la columna de dirección. Versatilidad de uso. Disponible en versiones 2038 4x2 (chasis y tractor) y 2545 6x2 tractor, pensado para distintas aplicaciones logísticas como furgones, graneleros, contenedores, frigoríficos o plataformas de carga pesada.

El año pasado, Mercedes-Benz Camiones y Buses fue #1 en ventas dentro del segmento. Este lanzamiento eleva las expectativas. “Es un orgullo y un compromiso muy grande. Estamos seguros que contamos con todas las herramientas necesarias para seguir siendo líderes. Este producto se incorpora al segmento para quedarse”, cierra Faist.

Juan Pablo Biau Cristaldo, Gerente de ventas de Camiones Mercedes-Benz, destaca: “Con un portfolio renovado estamos creciendo de forma destacada en el mercado. Este año vamos a ir por más. Es por eso que decidimos dar este paso importante en nuestra gran trayectoria, con muchas más ventajas para las empresas de transporte y los conductores”.

