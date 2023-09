escuchar

Desde Detroit (especial para LA NACION). - Del ancestral Modelo T, al manejo autónomo. De fabricar para casi todos los segmentos del mercado, a enfocarse en SUVs, pick-ups/comerciales y electrificados. De los poderosos V8, a los 100% eléctricos. De diseñar y producir vehículos con la mera función de transportar, a desarrollar plataformas tecnológicas que se conectan con el usuario, entre otras de su especie y con el resto del mundo. Ford, la compañía del óvalo atraviesa una etapa de cambios, una era de revolución interna que la recorre desde sus raíces, hasta una proyección hacia un presente/futuro en el que las apps, las propulsiones alternativas, la inteligencia artificial y la producción 4.0 marcan y marcarán su pulso en la industria.

En ese corte transversal conviven desde la más radical tradición gestada en la visión de Henry Ford para democratizar y popularizar el auto, a la mirada que hasta no hace mucho parecía solo terreno de ciencia ficción. Ya no todo remite a productos, ya no todo son motores y ruedas, sino que se trabaja en un nuevo modo de ver los traslados y la convivencia a bordo, en pos de una mejora general de la experiencia, más segura y eficiente. Esa estrategia se basa en tres ejes principales: electromovilidad, conectividad y manejo autónomo. Es una transformación que parte desde la matriz en Dearborn, Michigan, derramándose en todos sus centros de desarrollo y en la cual nuestra región hace su aporte con talentos especializados en diferentes materias.

El avance de los eléctricos

En esa convivencia de tradición y modernidad conviven hoy las F-150 dotadas de rabiosos y sedientos V6 y V8, con la F-150 Lightning completamente electrificada. Lo mismo que pasa con el Mustang y el Mach-E (que llegará en octubre) que con dos motores eléctricos y 480 CV logra mejor aceleración que uno con mecánica térmica. Está bien, no hace ruido y su silueta es menos personal, pero no tiene nada que envidiarle en performance. ¿Y qué decir de la aceleración de la más radical de las dos versiones eléctricas de la F-150? La consigue en unos 4 segundos, siendo que mide casi 6 m de largo y pesa unas 3 toneladas.

BlueOval City, el campus que levanta Ford para construir la próxima pick up eléctrica a partir de 2025 Brad Vest - Brad Vest

En una charla con la prensa durante el Salón de Detroit, Darren Palmer –vicepresidente de Ford Model e- sostuvo que la división de eléctricos “nació como un startup dentro de Ford para determinar dónde podíamos actuar y cómo ganar. Originalmente el equipo multidisciplinar se llamaba ‘Team Edison’, del cual nacieron Mustang Mach-E, E-Transit y F-150 Lightning, vehículos que fueron diseñados para ser productos tecnológicos y no solo EVs, porque creemos que el aspecto tecnológico es tan o más importante que el tren motriz. Por eso lo primero que presentamos fue el Mach-E que es básicamente un producto tecnológico con un vehículo incorporado. Y anduvo muy bien, hoy es el segundo modelo eléctrico más vendido en EE.UU.”.

Respecto a la E-Transit, señaló que creció un 130% y que representa el 91% del segmento en el mercado norteamericano. De la camioneta electrificada dijo que “es realmente un excelente punto de partida para la transformación, porque es otro gran producto tecnológico. Es más rápida que un auto deportivo, arrastra hasta 4.500 kilos con un 25% de inclinación y tiene mejor aptitud off-road que la versión naftera”. A todos les está yendo bien en ventas, a tal punto que han tenido que duplicar y hasta triplicar la producción. El Mach-E llegará dentro de algunas semanas a la Argentina para instalarse como el primer eléctrico de Ford en venderse acá y ratificar que el país está en los planes globales. Luego será el turno del E-transit y así, la marca tendrá el segundo 100% eléctrico en los concesionarios locales. Serán cinco los modelos electrificados, contando los híbridos Kuga, Maverick y F-150.

La conectividad actual y la que viene

Vehículos en línea permanente con la nube y todo su universo forman parte de la realidad actual de la marca. La Ranger fabricada en nuestro país es el primer vehículo conectado a partir de FordPass, la app que permite desde el celular acceder y accionar remotamente varias funciones, como encender y apagar el motor, las luces, ajustar la climatización, cerrar o abrir las puertas, conocer el estado mecánico y la agenda de los servicios a realizar, entre otros. Y es el puntapié para los que vendrán, ya que tal como afirmó Daniel Justo, presidente de Ford Sudamérica, “de ahora en más, todos los nuevos modelos que lleguen contarán con este nivel de conectividad”.

La pantalla, protagonista en la Ford F-150 Lightning como símbolo de la conectividad

Así sucederá con la próxima F-150, con la Bronco Sport y con la Maverick. El directivo aseguró que esto cambia radicalmente la relación con el vehículo porque el usuario puede hasta rastrearlo en caso de robo y la marca acceder a patrones de comportamiento que le permiten un análisis constante. Estos avances se traducen en la necesidad de dotar al vehículo de pantallas acordes a la complejidad de la interfaz, con medidas de hasta 15 pulgadas, a través de las cuales los pasajeros pueden acceder al streaming de entretenimiento en vivo como YouTube o diferentes juegos. De hecho, hasta se actualizan constantemente como lo hace un smartphone. Hoy todas las tecnologías y softwares se relacionan y retroalimentan para beneficio de las diferentes divisiones, y “la región América del Sur es clave en este proceso de integración global con participación de ingenieros y especialistas en softwares enfocados en conectividad, electrificación y autonomía”, aseguró el máximo responsable de Latinoamérica.

El BlueCruise abre las puertas del manejo autónomo

Con este sistema, la conducción manos libres ya es una realidad. Hoy muchos modelos de diferentes marcas -tanto generalistas como premium- cuentan con ayudas a la conducción que los acercan en diferentes escalas a lo que se considera un tipo de manejo semiautónomo. El control de crucero adaptativo (va regulando la velocidad en base al vehículo precedente), el alerta y asistencia de mantenimiento de carril, el control de tráfico cruzado trasero (puede frenar el auto si detecta algo que se interpone en la trayectoria al hacer marcha atrás) o las luces automáticas, son algunos de los cada vez más utilizados, siendo el estacionamiento asistido el que más se parece al manejo automático.

Las oficinas centrales de Ford en Michigan

Con este nuevo sistema denominado Blue Cruise, Ford va un paso más allá mediante un automatismo que es viable en determinadas rutas de acuerdo a sus condiciones, estado de señalización y que estén dentro del mapeo previo ya cargado en el dispositivo dotado de sensores, radares y escáneres laser para hacerse cargo de la conducción mediante el crucero adaptativo. Así, el conductor puede hasta soltar las manos del volante, siempre con límites de velocidad. Las experiencias indican que, en caso de atasco en el tránsito, los conductores pueden pasar hasta más de una hora sin tocar un solo comando. Se activa desde una y se puede desactivar en el momento deseado.

Ford lo define como un automatismo Nivel 2 “superior”, o un sistema de “no intervención”, ya que aún el conductor no debe quitar toda la atención al entorno y permanecer alerta para recuperar el control si es necesario. Si bien en EE.UU. y Reino Unido está permitido su uso, falta encontrarle la vuelta por el lado de las legislaciones y el desarrollo del mapeo en todo el mundo. Ya se anunció como equipamiento disponible para la nueva F-150 que se lanza en Norteamérica, y está en carpeta para empezar a implementar en nuestra región, donde deberán hacerse las inversiones correspondientes en infraestructura. Claro que no están solos, sino que otras compañías avanzan en instrumentos similares y la competencia se hace cada vez más dura. Por eso Ford invertirá “50.000 millones de dólares en desarrollos durante los próximos cuatro años para aplicar en un paquete completamente nuevo de productos tecnológicos y vehículos eléctricos, ofreciendo al usuario algo que nunca existió en el mundo”, afirma Palmer.

Ford Mustang Mach-E eléctrico, otro de los modelos que la marca considera como emblemáticos de la nueva era

Nuevos espacios de gestación de ideas e investigaciones

La organización para lograr que esta transformación se desarrolle respondiendo a los planes originales obliga a tener diferentes centros en puntos estratégicos y altamente especializados. Al centro de Palo Alto (California) que ya funcionaba como base de startups, se suma el Michigan Central como otro de los puntos donde se gestan tecnologías orientadas a la movilidad y donde hace poco se inauguró la sede de Newlab Detroit en el edificio restaurado del antiguo Book Depository, originalmente creado como oficina de correos y luego adaptado como depósito de libros de escuelas públicas de Detroit. Se trata de un campus que funciona como punto de reunión para que nuevas empresas, emprendedores independientes, ingenieros y científicos concreten sus proyectos en combinación con nuevos inversores que se acerquen.

“Buscamos aumentar la atracción de más empresas e inversiones de todo el mundo para lograr un impacto aquí que se sentirá en todo el mundo”, sostienen en la compañía. Google ya es uno de los socios atraídos por este centro. El BlueOval City es el nuevo megacampus que se está construyendo –mediante una inversión de US$12.500 millones y más de 6.000 nuevos puestos de trabajo- en el oeste de Tennessee, destinado a construir para 2025 la próxima generación de la chata eléctrica, que hoy se conoce bajo el nombre de “Proyecto T3″. Este espectacular polo productivo tendrá una capacidad cercana a las 500.000 unidades al año. Allí se desarrollarán y producirán los motores eléctricos y las carrocerías, mientras que las baterías provendrán de tres flamantes plantas ubicadas en Kentucky y preparadas para abastecer tamaña escala. Además, funcionará como centro de aprendizaje y capacitación de jóvenes de cara al futuro de la fuerza creativa y laboral.

En la región Latinoamérica desde hace un tiempo ya no se hacen más camiones ni compactos como Ka o Fiesta. La marca reconvirtió en Brasil las fábricas de Salvador y Camaçari -en el estado de Bahía- en centros de tecnología, donde unos 1500 ingenieros trabajan en el desarrollo de software, nuevos materiales para la producción, avances en electrificación y también en tecnologías autónomas, y donde los talentos argentinos hacen su aporte.

Estrategia global en marcha

Conectividad, electrificación y asistencias autónomas, los tres pilares avanzan de forma conjunta, insertándose y conviviendo con los productos actuales. Sus íconos Bronco, F-150 y Mustang siguen estando, pero todos van rumbo a la electrificación y a ocupar el mismo lugar destacado que han logrado históricamente. La transformación no solo apunta a los productos sino a los procesos productivos, y el ejemplo es planta Pacheco, que se transformó en una fábrica de avanzada mediante una inversión de más de US$600 millones para alcanzar un nivel de sofisticación notable, ya que cuenta con tecnología que por ejemplo permite monitorear el trabajo de un operario en tiempo real para mantener los estándares con la máxima eficiencia en el proceso y usando energías más limpias, y conectada con todo el mundo para conseguir soporte si así fuera necesario.

En todo, en cada acción y estrategia, conviven lo tradicional con lo nuevo y por un tiempo será así: nadie sabe por cuántos años. Es parte de la transición hacia el cambio total. También pasa que todo avance o tendencia hacia la disrupción encuentra cierta resistencia en una parte del público. Hay opiniones, sentimientos encontrados entre los más puristas que no entienden cómo una camioneta full-size o un pony car de la talla del Mustang no harán más ruido y prescindirán de sus poderosos motores en V. Bastante se puede vislumbrar de lo que vendrá, pero hay mucho más de lo cual aún ni sospechas se tiene. Todo indica que la naturaleza de las compañías de esta industria está cambiando y a tal punto que hasta capaz habría que replantearse el modo de llamarlas, porque quizás con “automotrices” ya no alcance.