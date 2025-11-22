El emotivo hallazgo de una colección de autos abandonados que entristeció a su descubridor

Un youtuber cuyo canal se llama Georgesmithgood, dedicado a quienes “se van a dormir pensando en autos”, como afirma en su biografía, encontró este año lo que para él y para sus seguidores es un verdadero paraíso: una colección de autos icónicos abandonados.

En esta oportunidad, el creador de contenido prefirió no revelar la ubicación exacta del lugar para evitar que esos vehículos sean desvalijados.

Para llegar al objetivo tuvieron que atravesar un camino complicado, con subidas y bajadas cubiertas de barro. Sin embargo, después de una larga caminata, cruzaron un alambrado caído y se toparon con las primeras unidades de esta colección.

Video del canal Georgesmithgood en el que se encuentran autos abandonados

Los primeros modelos estaban prácticamente hundidos entre la vegetación, ya que una densa capa de ramas y hojas hacía difícil distinguir de qué autos se trataba.

Los modelos más destacados de la aventura

Uno era un Delta, otro un Fiat 124 Sport y el restante parecía ser otro 124, equipado con barras antivuelco, lo que sugiere que había sido usado en rally. “Por el amor de Dios, qué lastima verlos así”, narró. Pocos pasos después se encontraron con un Fiat Regata.

Algunos modelos no se podían identificar por la vegetación que los cubría Georgesmithgood

Uno de los hallazgos que más emoción generó en este creador de contenido fanático de los autos fue el de un Lancia Coupé que llevaba encima hasta la documentación dentro, además de ramas de vegetación del lugar.

Fiat Regata y Lancia Coupé Georgesmithgood

El interior del Lancia Coupé tenía la documentación del auto Georgesmithgood

A la izquierda del Lancia había dos Fiat Uno preparados para el rally Georgesmithgood

Alejado del resto de los autos se hallaron con un Autobianchi, una unidad del fabricante italiano que existió entre 1955 y 1995. Años más tarde, en 1967 esta marca pasó a ser parte de Fiat.

Unidad de Autobianchi Georgesmithgood

También en el terreno había un Lancia Dedra abierto, al lado de un Alfa Romeo 75. Cabe recordar que Fiat adquirió Lancia en 1969, convirtiéndose así en una subsidiaria del grupo italiano. “Qué pena, cuántos autos tan valiosos, abandonados y con tanta historia, se me rompe el corazón”, agregó.

Lancia Dedra Georgesmithgood

Lancia Dedra georgesmithgood

Alfa Romeo 75 Georgesmithgood

Alfa Romeo 75 Georgesmithgood

Entre las plantas, que parecían devorar los autos, encontraron una “joyita”: un Alfa Romeo 33 4x4, un modelo difícil de hallar hoy en día, ya que la marca lo produjo entre 1983 y 1995. Este compacto de cinco puertas fue furor en su época y luego fue reemplazado por los 145 y 146.

Alfa Romeo 33 4x4

Al finalizar su recorrido encontraron también un Sisley (Fiat Panda) con tracción en las cuatro ruedas, un auto muy costoso hoy en día, según el creador de contenido. Esta versión es muy especial en el rubro ya que fue lanzada a principio de los 90 y estaba pensado para circuitos offroad.