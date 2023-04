El emotivo video que recuerda los inicios de Pagani, el argentino sinónimo de los autos de lujo

escuchar

Empezó en Casilda, provincia de Santa Fe cuando apenas tenía diez años. Lo conocían todos en el barrio. Horacio Pagani pasaba sus tardes armando autos de madera con tornillos, clavos y alguna que otra cosa que los mecánicos de la zona le prestaban cuando él las pedía. Forjaba, de a poco, su sueño. Al igual que muchos argentinos que triunfan en el mundo, él empezó con la esperanza de algún día poder dedicarse a su pasión y hoy, 25 años después de haber creado su empresa propia, puede decir que es uno de los máximos exponentes de la industria de los hiperdeportivos de lujo.

Pagani Automobili no es un nombre que pase inadvertido pero para llegar a donde llegó tuvo que pasar por mucho. “Él hablaba de eso todo el tiempo. Me mostraba sus dibujos, modelos y varias revistas. Estaba fascinado con los autos de Gran Turismo y los que competían en las 24 horas de Le Mans. Era en todo lo que pensaba. Muchos se rieron de él, pero yo no. Todos los días lo vi un paso más cerca de cumplir su sueño. Siempre creí en él”, rememoró Hugo Racca, amigo de la infancia de Pagani, en un comunicado de prensa distribuido por la firma.

Horacio amaba a los autos y quería crearlos él mismo. Pero tuvo que esperar. Fue recién cuando cumplió 27 años que un concurso de diseño de vehículos y la mano del gran Juan Manuel Fangio le permitieron viajar a Italia y conseguir trabajo en los talleres de Lamborghini. Armó sus valijas y junto a Cristina Elizabeth Pérez, su pareja, emprendieron el viaje. El santafesino fanático de Leonardo Da Vinci, que modelaba pequeños autos de madera cuando tenía 10 años y soñaba con hacerlos realidad, seguía su pasión a fondo.

El Zonda fue el auto que comenzó todo en 1999 Pagani Automobili

Oficialmente todo empezó en 1998, año en el que la firma fue inscripta en los papeles. Sin embargo, cuentan fuentes oficiales que en realidad, el proyecto empezó varios años antes cuando, en 1992, Pagani le mostró a Maurizio Ferrari el terreno donde construiría su fábrica. El resto es historia. 14 modelos de lujo, 25 años de trayectoria, un fuerte posicionamiento en el mercado premium global y un gran desafío que se viene para los próximos años.

Este 2023, sin embargo, es un año de festejos. Ya empezaron con el lanzamiento de Utopia, su último vehículo, y un evento que tuvo lugar hace un tiempo. En The International Concours of Elegance St. Moriz, desfilaron el Zonda C12, Zonda F Coupé y Huayra Codalunga, tres de los modelos más destacados de Pagani Automobili. Ahora, el 16 de junio habrá un gran evento en Módena, Italia,donde desfilarán 25 modelos, uno por año cumplido, y habrá “música y algunas sorpresas más”, señalaron. Mientras tanto, y para calmar las ansias, la cuenta oficial de la empresa en Instagram compartió un video que empapó de nostalgia la fecha.

La historia de Horacio Pagani: de Casilda a Italia para cumplir su sueño

Escenas de aquellas tardes en Casilda modelando un karting en madera contrapuestas con la realidad de hoy. Un paneo de aquel pequeño que soñaba con fabricar autos para luego mostrar a quien, años después, se dedicó a lo que más le gustaba. La charla con los mecánicos de aquel entonces y la libertad de manejar algo diseñado por uno mismo. Todo en un pequeño clip, realizado por la autopartista SKF (proveedora actual de Pagani), que se suma al contenido por los 25 años de la empresa.

25° aniversario y planes para el futuro

Ya lo decía el argentino hace unos meses: “Todo esto fue desafiante 25 años atrás y lo sigue siendo hoy. Con estos 25 años recorridos, trajimos a Utopia a la ruta y no podemos pensar en una mejor manera de dar paso a los próximos 25 años”. “No veo otra receta que no sea esa: trabajar muy duro, hacer un sacrificio y renunciar cuando es necesario. Hay que seguir a la propia intuición, trabajar y no rendirse”, le dijo Pagani a LA NACION en septiembre último.

Pagani Utopia

En la industria se habla del auto eléctrico, las nuevas tecnologías y energías. Mientras el rumbo del rubro automotor está en pleno debate, la firma radicada en Modena anunció la adquisición de Aspa, una compañía especializada en la producción de piezas de aluminio de máxima precisión que supo ser proveedor directo de Pagani en estos años. Movimientos estratégicos que traerán, de cara al futuro, novedades para la marca.

