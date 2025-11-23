El error que puede dañar al motor después de un viaje largo y cómo evitarlo

Cualquier sea el momento del año, manejar durante tramos largos requiere conocer algunos tips para evitar errores frecuentes que pueden dañar al auto. No sólo se trata de manejar con seguridad y cuidar las velocidades y formas de conducir sino que radican en la forma de apagar el motor después de varias horas en el camino.

Este error se debe a que los motores turbo necesitan de un reposo post manejo cuando el auto se utilizó por varias horas seguidas. Este motor mencionado llegó al país en la década de los 70 y se popularizó dos décadas después por los beneficios con los que cuenta, entre ellos las prestaciones, el tamaño, el consumo y las emisiones de ruido. De hecho, en la actualidad la mayoría de las unidades del mercado lo equipan.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que levanta temperatura muy rápido, por lo que apagarlo de manera abrupta podría generar un problema.

Apagarlo de manera repentina podría provocar daños en el motor Shutterstock

Según la precisión técnica, apagarlo de manera repentina provoca que la turbina del motor siga girando sin la lubricación adecuada, lo cual puede resultar en un desgaste e incluso en daños de partes como los rodamientos, según los especialistas.

Por su parte, para evitar esta situación existe una solución bastante sencilla; basta con dejar el motor en funcionamiento cuando el auto esté detenido por completo por al menos dos minutos antes de apagarlo. Por el contrario, en caso de que el auto se apague enseguida se detenga la marcha puede ocurrir lo siguiente:

Calentamiento: si se apaga el motor inmediatamente, el flujo de aire que ayuda a enfriar el motor se detiene abruptamente. Al dejar el motor en marcha durante unos minutos, se permite que el flujo de aire continúe y que el motor se enfríe de a poco, evitando así cambios bruscos de temperatura que -potencialmente- podrían dañarlo.

si se apaga el motor inmediatamente, el flujo de aire que ayuda a enfriar el motor se detiene abruptamente. Al dejar el motor en marcha durante unos minutos, se permite que el flujo de aire continúe y que el motor se enfríe de a poco, evitando así cambios bruscos de temperatura que -potencialmente- podrían dañarlo. Lubricación: cuando el motor está en funcionamiento, el aceite circula por todas las partes del motor, lubricándolas y protegiéndolas del desgaste. Al detener el motor en seco después de un viaje largo, el aceite detiene su flujo bruscamente, dejando algunas áreas críticas del motor sin la lubricación necesaria. Dejarlo funcionando durante unos minutos permite que el aceite siga circulando y lubricando las piezas mientras se enfría gradualmente.

Se debe esperar al menos dos minutos con el auto detenido antes de apagarlo luego de un viaje largo Shutterstock

En resumidas cuentas, permitir que el motor funcione durante unos minutos después de un viaje largo ayuda a enfriarlo gradualmente y permite que el aceite siga lubricando las partes críticas. De esta manera se ayuda a prolongar su vida útil y a prevenir posibles problemas mecánicos.

Otro error que también podría provocar un desgaste en el motor es no revisar que el auto cuente con la cantidad de aceite necesaria. Tanto antes como después de un viaje largo se debe revisar que esté dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.