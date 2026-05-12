Una automotriz ofrece todos sus autos en hasta 24 cuotas y a tasa 0

La financiación llega hasta $30.000.000 en algunos modelos; el listado completo de precios y líneas de crédito habilitadas
Las automotrices vienen desplegando este año estrategias comerciales agresivas luego de que el sector registrara en el primer cuatrimestre una leve caída del 5,7% en las ventas.
En ese contexto, y con el objetivo de sostener el ritmo de patentamientos (o incluso superar los niveles de 2025, que había sido un buen año para la actividad), varias marcas decidieron mantener sus precios prácticamente sin cambios y continuar ofreciendo financiación en cuotas, incluso con algunos modelos a tasa 0.
En ese escenario se ubica Fiat, automotriz que mantiene sus precios congelados (con excepciones que aumentaron en torno al 1%, aún por debajo de la inflación mensual).
En paralelo a su política de precios, la marca avanzó con opciones de financiación con distintas líneas de crédito que afectan a toda su gama de vehículos. Allí aparecen planes a 18 meses con montos de hasta $18.000.000 y alternativas a 12 meses con financiación hasta $24.000.000 para todos sus modelos.
Además, Fiat reforzó las condiciones para algunos de sus modelos más importantes. Tanto el Cronos como los SUV Pulse y Fastback, junto con la pick up Toro, cuentan con opciones de financiación de hasta $28.000.000 a 18 meses.
En el caso del Fiat 600 Hybrid, la marca ofrece dos alternativas: una de hasta $20.000.000 a 24 meses y otra de hasta $30.000.000 a 12 meses. Por su parte, la nueva pick up Titano dispone de una línea especial que permite financiar hasta $35.000.000 a 12 meses.
A su vez, Fiat continúa ofreciendo créditos UVA a 36 meses, con posibilidad de financiar hasta $30.000.000, en una estrategia con la que busca sostener el volumen de patentamientos en un mercado cada vez más competitivo en la Argentina.
Los precios de lista de Fiat de mayo 2026
- Fiat Mobi Trekking 1.0: $27.630.000
- Fiat Argo Drive 1.3 MT: $30.230.000
- Fiat Argo Drive 1.3 CVT: $32.650.000
- Fiat Cronos Like 1.3 GSE: $31.120.000
- Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $37.780.000
- Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $38.000.000
- Fiat Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $38.790.000
- Fiat Pulse Drive 1.3 MT5: $37.430.000
- Fiat Pulse Drive 1.3 CVT: $38.160.000
- Fiat Pulse Audace 1.0T CVT: $41.240.000
- Fiat Pulse Impetus 1.0T CVT: $42.670.000
- Fiat Pulse Abarth Turbo 270 AT6: $44.750.000
- Fiat Pulse Abarth Turbo 270 AT6 MY26 Stranger Things: $44.880.000
- Fiat Fastback Turbo 270 AT: $46.230.000
- Fiat Fastback Abarth Turbo 270 AT6: $49.700.000
- Fiat 600 Hybrid 1.2 eDCT: $49.340.000
- Fiat Fiorino Endurance 1.3 Firefly: $29.460.000
- Fiat Strada Freedom 1.3 8V CS: $33.050.000
- Fiat Strada Freedom 1.3 8V CD: $37.710.000
- Fiat Strada Volcano 1.3 8V CD CVT: $42.110.000
- Fiat Strada Ranch T200 CD CVT: $45.520.000
- Fiat Strada Ultra T200 CD CVT: $45.650.000
- Fiat Toro Freedom 1.3T AT6 4x2: $47.490.000
- Fiat Toro Volcano 1.3T AT6 4x2: $53.070.000
- Fiat Toro Volcano 2.2 TD AT9 4x4: $57.190.000
- Fiat Titano Endurance MT 4x2: $50.230.000
- Fiat Titano Endurance MT 4x4: $53.160.000
- Fiat Titano Freedom MT 4x4: $58.540.000
- Fiat Titano Freedom Plus AT 4x4: $64.280.000
- Fiat Titano Ranch AT 4x4: $69.410.000
