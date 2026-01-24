El exclusivo deportivo de Toyota del que solo se fabricarán 200 unidades

En un movimiento que llamará la atención de coleccionistas y fanáticos de vivir experiencias al volante, Toyota Gazoo Racing (TGR) lanzó la exclusiva edición especial GR Yaris “Sébastien Ogier 9x World Champion Edition”.

La presentación tuvo lugar en la primera ronda del Campeonato Mundial de Rally FIA 2026 (WRC), el icónico Rally de Montecarlo. El modelo celebra el noveno título mundial de pilotos alcanzado en 2025 por Sébastien Ogier, un hito que lo equipara en galardones al legendario Sébastien Loeb.

El nuevo GR Yaris se distingue por incorporar equipamiento exclusivo diseñado para reflejar el estilo de conducción del piloto francés. Su característica más notable es la introducción de dos modos especiales de control de tracción total, desarrollados en colaboración con el propio Ogier.

El modo “SEB” reemplaza al “TRACK” original, distribuyendo el par en una proporción 40:60 (delantero:trasero) para una experiencia orientada a la tracción trasera. Por su parte, el modo “MORIZO” —en alusión al seudónimo que utiliza Akio Toyoda, presidente de Toyota— sustituye al “GRAVEL” y maximiza la tracción y el rendimiento en curva, con un bloqueo de ruedas delanteras y traseras al acelerar y una reducción controlada al frenar.

La estética del vehículo también fue trabajada. La carrocería luce un exclusivo color Black Gravite, complementado por llantas negras mate y pinzas de freno en el característico azul de Ogier. En el frente del hothatch se destacan detalles tricolores en la parrilla del radiador evocan la bandera francesa.

En el interior, las costuras en rojo, azul y gris continúan el tema francés en el volante, que adopta un diámetro más pequeño y con interruptores rediseñados inspirados en el GR Yaris Rally2.

Además se suma un freno de mano vertical de cuero con costuras grises y una placa conmemorativa con el número de serie que refuerzan su exclusividad (solo se fabricarán 200 unidades a nivel mundial, la mitad de ellas con destino europeo), junto con gráficos específicos en la pantalla TFT del cuadro de instrumentos para los modos “SEB” y “MORIZO”.

El título de Ogier en 2025 fue el resultado de una temporada formidable, con seis victorias y diez podios en once eventos. Su triunfo en el Rally de Arabia Saudita lo llevó a igualar el récord de nueve campeonatos mundiales: 2013, 2014, 2015 y 2016 con Volkswagen; 2017 y 2018 con Ford; 2020, 2021 y 2025 con Toyota.

Este modelo especial se apoya en una base ya excepcional. El GR Yaris original no es una adaptación deportiva sobre el conocido modelo de calle, sino un vehículo de homologación diseñado desde cero para el Campeonato Mundial de Rally.

No comparte estructura con el Yaris convencional, ya que utiliza una “plataforma combinada” (GA-B delantera, GA-C trasera) para integrar tracción integral y suspensión multibrazo. Su peso ligero (menos de 1300 kg), techo de fibra de carbono, y motor tricilíndrico de 1.6L turbo de 300 CV y 400 Nm de torque, que lo consolidan como una máquina creada por y para el rally.

Cada GR Yaris se ensambla en la planta de Motomachi, Japón, en una línea dedicada llamada GR Factory, mediante procesos semiartesanales que garantizan un control de calidad meticuloso. Este enfoque de producción refleja la filosofía de Toyota de consolidar a Gazoo Racing como una submarca deportiva global, apelando a entusiastas de la conducción y aficionados al rally que priorizan el comportamiento dinámico. El GR Yaris, y ahora su edición Ogier, es un testimonio de un auto que solo podía nacer del rally.

La butacas del GR Yaris inspirada en el noveno Mundial de Rallys ganado por Sébastien Ogier