El factor desconocido que genera casi tantos accidentes como manejar alcoholizado

Ya sea en un viaje largo o en una escapada de fin de semana, la experiencia de salir a la ruta puede convertirse en una fuente de tensión si no se organiza con tiempo. Lo que debería ser un momento de descanso y desconexión puede volverse estresante si no se contemplan factores clave como la planificación del trayecto, las condiciones de manejo o el estado físico del conductor.

El Automóvil Club Argentino (ACA) destaca que la manera en que se prepara y gestiona el viaje es tan importante como el destino mismo. “La clave para unas vacaciones reparadoras incluye también la manera en que nos preparamos y gestionamos el viaje, priorizando el descanso y la seguridad”, subraya la entidad, que elaboró una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la experiencia de quienes deciden viajar por ruta.

Entre los aspectos más importantes figura la planificación del trayecto. Esto implica conocer de antemano las rutas a seguir, identificar posibles puntos críticos —como accesos a grandes ciudades en horarios de alto tránsito— y prever las paradas necesarias. También es fundamental informarse sobre condiciones potencialmente riesgosas del camino, ya sea por factores geográficos, climáticos o de seguridad vial. Contar con rutas alternativas, en ese sentido, puede ser una decisión prudente frente a eventuales imprevistos.

El ACA también advierte sobre los riesgos de conducir durante la noche. Aunque en ciertos casos pueda parecer conveniente debido a la menor circulación, esta elección conlleva una reducción significativa de la visibilidad, mayor probabilidad de encontrar animales sueltos en zonas rurales y una asistencia más limitada en caso de emergencia.

Por eso, la entidad recomienda evitar los viajes nocturnos en rutas poco conocidas, mal iluminadas o en condiciones adversas como niebla, lluvia intensa o nieve. La conducción diurna, especialmente en trayectos extensos, garantiza una mayor seguridad y permite disfrutar del paisaje.

El horario de circulación incide de forma directa en la visibilidad en la ruta Ricardo Pristupluk

Otro punto central es la fatiga al volante. La combinación de largas horas de manejo, la emoción del viaje o la ansiedad por llegar al destino puede disminuir la capacidad de concentración y aumentar el tiempo de reacción.

Según el ACA, la somnolencia al conducir es tan peligrosa como el consumo de alcohol. Por eso, es fundamental reconocer las señales de cansancio —como bostezos frecuentes, dificultad para mantener los ojos abiertos o pensamientos dispersos— y actuar en consecuencia.

Para contrarrestar ese desgaste, se recomienda hacer paradas regulares. Detenerse al menos cada dos horas o cada 200 kilómetros permite descansar, estirar las piernas, hidratarse o simplemente despejarse. Estas pausas breves tienen un impacto positivo en el estado de alerta del conductor y ayudan a reducir la monotonía del viaje.