Alquiler de auto para el Mundial: los modelos más económicos para seguir a la selección

El Mundial está cada vez más cerca y una gran cantidad de fanáticos ya tienen sus pasajes y entradas para ver a la selección campeona del mundo en los Estados Unidos. En ese contexto, muchos argentinos ya comenzaron a analizar cuánto costará moverse entre las distintas sedes durante la fase de grupos, una etapa en la que la selección argentina tendrá actividad tanto en Kansas City como en Dallas.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará el primer partido de la fase de grupos en Kansas City el 17 de junio y luego viajará a Dallas para afrontar los dos encuentros restantes, donde cerrará esta primera etapa el 27 de junio.

Frente a ese panorama, el alquiler de un auto aparece como una de las opciones más elegidas por quienes planean recorrer las ciudades por cuenta propia y evitar depender de vuelos internos o del transporte público.

El debut será frente a Argelia el 16 de junio en Kansas City. Allí, suponiendo el alquiler de un vehículo desde el día previo al partido (del 15 de junio), con retiro en el aeropuerto y devolución al día siguiente del encuentro (hasta el 17 de junio), el modelo más económico disponible es un Chevrolet Blazer (o similar), con un costo de US$271, según Hertz, una de las compañías de renta de autos más grandes del mercado. De acuerdo con el sitio web de la empresa, este SUV tiene capacidad para cinco pasajeros, espacio para cuatro valijas y caja automática.

El primer partido del equipo argentino es el 16 de junio MMD Creative - Shutterstock

Por su parte, si el alquiler se realiza en Dallas un día antes del primer partido en esa ciudad (desde el 21 de junio) y se devuelve un día después del último encuentro de la fase de grupos (hasta el 28 de junio), en el mismo aeropuerto donde fue retirado, el modelo más económico es un Nissan Maxima (o similar), con una tarifa de US$921. Según la compañía, el vehículo también tiene capacidad para cinco pasajeros, espacio para cuatro valijas y transmisión automática.

Ahora bien, quienes decidan hacer todo el recorrido por autopista deberán contemplar las distancias entre las sedes. Kansas City y Dallas están separadas por 506 millas (814 kilómetros), lo que equivale a un trayecto en auto de casi ocho horas, dependiendo del tránsito y las paradas en ruta.

Las dos ciudades donde la selección argentina disputará la fase de grupos están separadas por 814 kilómetros

En ese escenario, si un fanático opta por alquilar un auto desde el 15 de junio (un día antes del debut en Kansas City) y devolverlo el 28 de junio, un día después del cierre de la fase de grupos, el costo asciende a US$1294 por un Kia K5 (o similar). Según el sitio oficial de la empresa, el sedán tiene capacidad para cinco pasajeros, espacio para tres valijas y caja automática.

Además del valor del alquiler, a esos montos hay que sumar gastos adicionales como combustible, peajes, estacionamiento y posibles seguros complementarios, costos que pueden elevar considerablemente el presupuesto previamente mencionado.