El negocio de los concesionarios busca reinventarse en medio de la transformación del mercado

En un contexto de transformación acelerada en el sector automotor, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) realizará una nueva edición de sus Convenciones Regionales. El próximo 19 de septiembre se desarrollará en el GoldenCenter de Parque Norte, en el marco de Auto.Tienda 2025, el evento automotriz que analizará la actualidad del mercado automotor, su cadena de valor y el futuro de la industria, entre otros temas.

La jornada está pensada como un espacio de actualización y debate para concesionarios de autos, motos y maquinaria agrícola de la Capital Federal y el primer cordón del conurbano bonaerense. El encuentro contará con la participación de autoridades nacionales y provinciales, representantes de terminales, directivos de la asociación y líderes del sector comercial.

La convención ofrecerá una serie de workshops temáticos, que abordarán aspectos como el estado actual del mercado, la evolución de los servicios a concesionarios, novedades registrales y fiscales, así como los desafíos particulares del negocio de motos y maquinaria agrícola.

El mercado automotor experimenta un repunte en los números tras algunos años con cifras por debajo del promedio. En los primeros ocho meses del año se acumulan 444.041 vehículos patentados (un crecimiento del 65,6% respecto de 2024).

Entre los temas emergentes del sector, se destacan los paneles que profundizarán en la aplicación de inteligencia artificial en la comercialización y el uso de telefonía IP y análisis de datos para mejorar la eficiencia comercial.

Formará parte del evento Rubén Magnano, emblemático entrenador de la generación dorada del básquet argentino, en una apuesta por vincular la alta competencia con el liderazgo organizacional. Además, la convención contará con stands interactivos de soluciones tecnológicas y espacios de networking.

Otro panel contará con las participaciones de Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y actual socio de la consultora ABECEB, Martín Zuppi, presidente de Stellantis y Adefa (Asociación de fabricantes de automotores), Daniel Herrero (CEO de Prestige Auto) y Sebastián Beato, presidente de Acara. La inscripción para la jornada del 19 de septiembre ya se encuentra habilitada en el sitio web de Acara , donde los concesionarios del AMBA podrán confirmar su presencia y acceder a toda la información necesaria.