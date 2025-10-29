Se necesitan menos dólares que a comienzos de año para comprar un auto 0km

En lo que va del año los precios de los autos más elegidos por los argentinos acompañaron de cerca el recorrido del dólar oficial, aunque no siempre en la misma proporción. Mientras el tipo de cambio vendedor del Banco Nación subió alrededor de 42 % entre enero y octubre, la mayoría de los modelos más populares aumentó entre un 20% y 30% en pesos. Eso provocó que, medido en dólares oficiales, varios vehículos resultaran incluso más accesibles en el último trimestre que en los primeros meses.

El caso del Fiat Cronos, fabricado en Córdoba, fue uno de los más representativos. Su rango de precios pasó de 22,4 a 28,5 millones de pesos en las versiones más accesibles y de 28 a 35,5 millones en las más equipadas, con una suba de 27% en la moneda local.

Sin embargo, al calcularlo al tipo de cambio vendedor del Banco Nación —1052,5 pesos por dólar en diciembre de 2024 y 1495 a fines de octubre— el Cronos bajó alrededor de 10% en dólares oficiales. El modelo base pasó de equivaler a poco más de US$21.000 a unos US$19.000, y la versión tope de gama de US$26.600 a US$23.800.

El Fiat Cronos bajó alrededor de 10% en dólares oficiales

En ventas, el sedán de Fiat se mantuvo como uno de los autos nacionales más elegidos, con más de 26.000 unidades patentadas hasta septiembre y una leve baja frente al liderazgo histórico, aunque conservó presencia en el podio general.

Algo similar ocurrió con el Peugeot 208, que también se produce en el país. En enero la gama iba de 23,3 a 32 millones de pesos y en octubre se ubicaba entre 29,1 y 40,3 millones. En pesos el incremento rondó 25%, pero en dólares el valor del modelo cayó cerca de 11%.

El Peugeot 208 tuvo un incremento en pesos del 25% pero en dólares oficiales cayó cerca de 11%

El 208 Active, versión de entrada, pasó de representar unos US$22.000 a menos de US$19.500, y la GT tope de gama de US$30.400 a unos US$27.000. En patentamientos el 208 mostró un leve retroceso frente a 2024, con 24.600 unidades acumuladas a septiembre y un descenso de 5% interanual, aunque sigue dentro del top tres de autos más vendidos del país.

El Toyota Yaris Hatchback, importado de Brasil, mostró una evolución parecida. La versión XS automática subió de 24 a 30 millones de pesos y la S CVT, la más equipada, de 28,7 a 35,8 millones. En moneda local el aumento fue de aproximadamente 25%, aunque medido al dólar oficial ambas versiones se abarataron en torno a 12%. La base pasó de US$22.800 a US$20.000 oficiales y la S de US$27.300 a US$24.000.

En el caso del Toyota Yaris en moneda local el aumento fue de aproximadamente 25%, pero sus versiones se abarataron en torno a 12% en dólares Pedro Danthas

En volumen, el Yaris se consolidó como el modelo más patentado del mercado con algo más de 26.000 unidades en los primeros nueve meses y un crecimiento de 67 % interanual, impulsado por su oferta regional y la estabilidad de precios dentro del segmento pese a que en Brasil comenzó su despedida.

En el segmento de las pickups medianas, la Toyota Hilux, referente histórica del segmento, reflejó un comportamiento aún más moderado. Entre enero y octubre las listas oficiales se movieron entre 38,6 y 85,3 millones de pesos según versión, lo que implicó alzas de entre 15% y 22%. Pero al llevar esos valores a dólares oficiales, la Hilux mostró caídas de entre 14% y 19%.

La Hilux mostró caídas de entre 14 y 19% de su precio en dólares toyota.com

La DX 4x2 manual pasó de valer unos US$36.700 a US$31.500, y la versión deportiva GR-Sport 4x4 AT bajó de US$70.400 a US$57.000. En patentamientos, la pickup producida en Zárate se mantuvo como la más vendida del país, con 24.500 unidades en el acumulado de enero a septiembre y un crecimiento de 12% interanual.

La Ford Ranger, también producida en Pacheco, cerró el grupo de los cinco modelos más vendidos del año con una dinámica similar. Su gama fue de 38,3 a 69,5 millones de pesos en enero y de 47,4 a 82,9 millones en octubre. En pesos aumentó cerca de 21%, mientras que en dólares oficiales sus precios bajaron entre 13% y 16%.

La Ford Ranger aumentó en pesos cerca de 21%, pero en dólares oficiales bajó entre un 13% y 16%

La versión XL 4x2 manual pasó de US$36.400 a US$31.800, y la LTD+ V6 4x4 automática de US$66.100 a US$55.500. Desde la renovación de la gama el modelo producido en Pacheco se mantiene a tiro de las más elegidas: la Ranger acumuló unas 20.700 unidades patentadas hasta septiembre, 16 % más que en 2024, con un crecimiento sostenido desde mitad de año.

En todos los casos se observa un mismo patrón: los precios en pesos se movieron por debajo del ritmo del dólar oficial, lo que redujo el costo medido en divisa al tipo de cambio de referencia.

Esa tendencia se acentuó en el último trimestre, cuando las automotrices comenzaron a ajustar sus listas casi en paralelo con cada movimiento del tipo de cambio y en plena agitación electoral. Con los resultados aún frescos del fin de semana y la baja pronunciada del dólar oficial, habrá que ver qué decisión toman las automotrices de cara a la remarcación de precios para los primeros días de noviembre.