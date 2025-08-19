El regalo que el Real Madrid le hizo a Franco Mastantuono en su llegada al club

Franco Mastantuono, el juvenil argentino de 18 años que desembarcó recientemente en el Real Madrid proveniente de River, ya empezó a llamar la atención en la ciudad madrileña. No por su talento en la cancha, a la espera de su debut en el gigante español, sino por el vehículo con el que se mueve por las calles de Madrid: un BMW Serie 4 Gran Coupé blanco perlado, modelo que recibió como parte de un acuerdo comercial del club.

Durante más de dos décadas, Audi fue el socio automotor del Real Madrid. Sin embargo, esa relación se rompió en 2022, cuando el club firmó un convenio con la otra marca de lujo alemana: BMW. El arreglo abarca la cesión de vehículos, además de proyectos conjuntos en movilidad eléctrica, sostenibilidad y diversidad. Desde entonces, todos los jugadores del fútbol masculino, femenino y del básquet reciben un BMW como parte del vínculo institucional.

En el caso de Mastantuono, el modelo elegido es el Serie 4 Gran Coupé y se sabe que viene en acabado M Sport Pro, gracias a que se pudo ver que cuenta con llantas multirradio de 18″ y pinzas de freno en color rojo, según detalló el medio especializado Car and Driver. Además, su parrilla frontal descarta que se trate de una versión eléctrica y los detalles deportivos lo ubican en la gama más aspiracional del modelo.

🚨 MASTANTUONO LLEGA A VALDEBEBAS. El argentino llegó conduciendo su propio coche. pic.twitter.com/BssADjJ9k6 — Sergio Iglesias (@sergiorm11_) August 15, 2025

El acabado M Sport Pro añade suspensión deportiva M, paquete aerodinámico específico, volante de diseño deportivo y sistema de sonido HiFi, entre otros elementos. Se trata de una configuración que combina el confort de un cinco puertas con la estética de un coupé y el rendimiento de un sedán deportivo.

Si bien no se conoce con certeza la mecánica que equipa el auto del talento argentino, las opciones más probables por descarte se reducen a dos versiones nafteras: la primera es la 420i M Sport Pro, con motor de 184 CV (con un valor cercano a los €66.600 en España) o la 430i xDrive M Sport Pro, con 245 CV y tracción integral (que cotiza a €73.600). Quedan descartadas las variantes diésel —no las tienen ningún deportista del club — y también la más radical M440i xDrive de 374 CV, reconocible por su kit de carrocería específico.

Mastantuono podría debutar hoy en el Real Madrid RealMadrid.com

El presente de Mastantuono también tiene un capítulo inmediato en lo deportivo. En el debut del Real Madrid frente al Osasuna por la Liga de España se prevé que el argentino sume minutos en el equipo que dirige Xabi Alonso.