Así es uno de los SUV más lujosos que se venden en la Argentina

Dentro del repertorio de las marcas de autos de lujo de la Argentina, hay varias que aparecen sin dudar demasiado. Pero un poco más en la sombra se esconden algunas que destacan por el lujo silencioso, la experiencia premium sin bombos y platillos.

Lexus, que pertenece a Toyota, entra exactamente en ese grupo. La firma llegó en 2018 y tiene en la Ciudad de Buenos Aires al concesionario más grande de Latinoamérica. No hay ostentación alrededor de sus unidades; de hecho, es raro que alguien en la calle se detenga a sacarle fotos a una de ellas. Pero ahí está el error, porque se están perdiendo de una combinación difícil de encontrar en la industria.

LA NACION estuvo tras el volante del Rx 450h+ Luxury, un SUV híbrido enchufable que la automotriz comercializa en la Argentina, para desentrañar ese mundo de experiencia premium que se esconde tras una silueta de sport utility con apariencia clásica.

Estéticamente es un vehículo sobrio, con un gran porte, pero que no deja la elegancia japonesa de la que hace gala de lado. En apariencia no descolla, pero es en los pequeños detalles en los que empiezan a aparecer las características que lo convierten en una unidad de lujo.

Por ejemplo, los espejos son rebatibles automáticamente, pero tienen memoria y calefacción. Las luces son LED en la parte delantera y tienen lavafaros y función cornering además de nivelación automática. Después, completan neumáticos 235/50 R21, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, techo solar panorámitco y más.

Interior minimalista, pero muy tecnológico Gentileza Lexus Argentina

El interior también conserva ese minimalismo (que comparte con Toyota), pero es ahí donde también aparecen esas pequeñas cosas que, en el acumulado, la convierten en una unidad premium.

Por ejemplo, los asientos delanteros tienen soporte lumbar eléctrico de dos posiciones y climatización; los traseros son calefaccionados, regulables y rebatibles; el climatizador es trizona y cuenta con una cortina parasol manual en las puertas traseras.

A partir de ahí, sí aparecen los elementos hoy ya estandarizados en las gamas media/alta de los SUV: conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, Head Up Display, cargador inductivo para celulares, pantalla multimedia de 14″, ambientación con 14 opciones lumínicas, monitoreo de presión de neumáticos, sensor de lluvia, etc.

En dimensiones es bastante generoso, siendo una unidad de gran porte. Tiene 4890mm de largo; 1695mm de alto; 1920mm de ancho sin espejos y una distancia entre ejes de 2850mm, lo que se traduce en una muy buena habitalidad para todos sus ocupantes. Pueden viajar cinco adultos cómodos en un trayecto de varios kilómetros sin ninguna incomodidad.

Motorización híbrida

En la era de la electrificación y el avance de las motorizaciones alternativas, Toyota (y, por ende, Lexus) ha sabido marcar el rumbo años atrás. Es por eso que este SUV tiene una mecánica híbrida enchufable que promete una autonomía eléctrica de aproximadamente 70km (fueron casi 80km en las pruebas de este medio).

Su desempeño en ruta es impecable, con una gran insonorización y reacción para poder superar con facilidad las circunstancias planteadas en el camino. En ciudad, en modo eléctrico, se comporta de gran manera y, al activar la función híbrida, ambos motores trabajan en conjunto en pos de la eficiencia sin renunciar a la potencia.

El interior es personalizable Gentileza Lexus Argentina

Así, pese a ser un vehículo de gran porte, el motor trabaja con solvencia. Porta un 2.5 con cuatro cilindros en línea y una batería de iones de litio de 18,1 kwh. Todo eso logra 308 CV de potencia combinada a 6000rpm y 227N, de torque entre 3200 y 3700rpm.

La tracción es E-Four, la dirección es asistida electrónicamente y la transmisión es automática tipo e-CVT.

Seguridad y experiencia al volante

Su equipamiento de seguridad es también uno de los puntos fuertes de este SUV. Tiene siete airbags (dos frontales, dos laterales, dos de cortina delanteros y traseros y uno de rodilla), ABS con distribución electrónica de frenado y asistencia de frenado.

A eso se suma el paquete de seguridad Lexus Safety System que viene con una gran batería de asistencias a la conducción como el control de velocidad crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, sistema avanzado de pre-colisión, asistente de arranque en pendiente, control de estabilidad, de tracción, sensor de monitoreo de punto ciego, alerta por tráfico posterior, asistente de salida segura y más.

Se vende en nueve colores y también se puede personalizar el interior con tres tonalidades para los asientos y otras dos para el decorado. Tiene un tanque de combustible de 55 litros, 612 L de capacidad de baúl y peso en orden de marcha de 2200 kg.

Su exterior es sobrio, pero por eso pregona lujo silencioso Gentileza Lexus Argentina

Entonces, estamos ante un SUV muy completo. La mecánica se comporta de gran manera tanto en ruta como en ciudad; el equipamiento tecnológico y de seguridad cumple con todo lo necesario y su diseño lo convierte en un exponente de la sobriedad y minimalismo como bien la industria japonesa sabe presentar.

Pero, ¿justifica todo esto los US$117.000 que cuesta este SUV? La respuesta se encuentra en los detalles, en esas pequeñas cosas que aparecen en el confort y el manejo que, en su conjunto, convierten al Lexus 450h+ Luxury en una apuesta segura e inteligente. Se encuentra amparado también bajo el programa Toyota (Lexus) 10, con garantía de hasta diez años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero, transferible mientras siga vigente.