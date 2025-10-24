El sedán de lujo que hace masajes, tiene una pantalla de 30″ y llega a 100km/h en 4 segundos

Las automotrices premium continúan sumando modelos a su oferta. La semana pasada, BMW presentó la séptima generación del magnífico Serie 7, su sedán para el segmento F que se produce en Dingolfing, Alemania, y que aquí se ofrece en una única versión, la 760i xDrive.

Para poder producir este modelo ahí, la marca realizó una inversión de 300 millones de euros para adecuar su planta, que es la más grande del Grupo en Europa.

“Este Serie 7 marca un hito en la ofensiva actual de modelos para nuestra subsidiaria, ya que con su llegada reforzamos aún más la cúspide de la gama de modelos de BMW”, comentó Ivana Dip, CEO y Managing Director de BMW Group Argentina.

De esta manera, este extenso sedán de “gran lujo” brinda una experiencia de conducción inigualable, que combina máxima comodidad con deportividad.

Este auto impone presencia ya desde sus dimensiones: 5,391 m de largo, 1,95 m. de ancho y 3,215 m de distancia entre ejes, que ayudan a incrementar el espacio en la parte trasera para brindar la máxima sensación de confort a bordo.

El diseño frontal moderno, por ejemplo, comparte elementos con otros modelos superiores de BMW, como las ópticas divididas, que establecen una clara distinción entre esta clase de productos y el resto de la gama. Por su parte, la configuración local del modelo incluye llantas de 21”, frenos deportivos M, parilla iluminada IconicGlow, techo panorámico de cristal Sky Lounge, paquete estético y aerodinámico M Pro y, de forma opcional, ofrece la posibilidad de combinar dos colores en la carrocería.

Las pantallas que se despliegan sobre los asientos traseros del BMW serie 7

En el interior hay una oferta de entretenimiento única entre la que sobresale la BMW Theatre Screen, una pantalla de 31,3” con resolución 8K que baja desde el techo y transforma la segunda fila de asientos en un cine sobre ruedas. La misma se asocia al sistema de sonido Bowers & Wilkins con 36 altavoces, los controles remotos de pantalla táctil integrados en las puertas (BMW Touch Command) y un sistema eléctrico de persianas traseras. La conectividad está garantizada por una antena compatible con 5G, que además permite la transmisión de videos y videojuegos en el display central y funciones relacionadas a BMW ConnectedDrive.

También como elemento de serie, el paquete Executive Lounge Seating permite reclinar y extender los asientos traseros, los cuales están revestidos en cuero Merino e incluyen masajeador.

Por delante también se encuentran otras innovaciones digitales y multisensoriales, como la Interaction Bar que atraviesa la plancha de instrumentos, la pantalla curva (con tablero digital de 12,3” y display central de 14,9”), los My Modes adicionales, la última versión del head-up display y la función Augmented View, que utiliza realidad aumentada en el tablero para optimizar la navegación y el diálogo intuitivo entre el conductor y el vehículo.

Tiene una mecánica micro híbrida (MHEV) compuesta por el poderoso motor biturbo naftero V8 de 4.4 L, que genera 544 CV a 5200 rpm y 750 Nm de torque desde 1800 rpm, combinado con una batería de 48 voltios que alimenta ciertos sistemas; la transmisión es la automática Steptronic Sport de 8 marchas (con convertidor de par y levas al volante) y la tracción es la integral xDrive.

El interior del BMW Serie 7 es absolutamente tecnológico

Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h (limitada de fábrica).

Dentro del paquete dinámico destacan dos elementos: el Executive Drive Pro, sistema de suspensión neumática activa desarrollado por BMW que se ajusta en tiempo real según las condiciones del camino y del manejo. Y la Integral Active Steering (dirección activa integral), que direcciona las ruedas traseras según la velocidad (a baja velocidad reduce el radio de giro al direccionar el eje trasero en el sentido opuesto al delantero, mientras que a alta velocidad direcciona el posterior en el mismo sentido para aumentar la estabilidad).

Por otro lado, incluye las asistencias de seguridad del paquete Driving Assistant Professional, es decir, asistente de control y mantenimiento de carril, de límite de velocidad automático, frenado autónomo de emergencia y alertas de tráfico transversal delantero, de cruce con función de frenado en ciudad, y de conducción en dirección equivocada.

Leandro Larregina, gerente de Ventas y Desarrollo de Red de BMW & MINI, explicó: “Con su potente mecánica y exclusivo equipamiento, el Serie 7 no solo se convierte en el mejor vehículo del segmento para disfrutar de conducir, sino también para ser transportado. Cumple de forma única con las necesidades de un segmento muy específico de clientes, que entiende el lujo como una combinación de confort y vanguardia”.

El precio sugerido arranca en US$249.900.