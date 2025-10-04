El único modelo que cuesta lo mismo que en junio

Esta estrategia no es nueva, ya que la compañía ya venía aplicando la misma política desde febrero para el resto de los modelos que comercializa en el país
- 4 minutos de lectura'
En un contexto de vaivenes económicos y listas de precios con notorias subas, Mercedes-Benz (que ahora es representada en la Argentina por Prestige Auto), decidió por quinto mes consecutivo mantener congelado el precio de sus unidades.
De manera oficial, Prestige Auto informó nuevamente que no afectará al valor de la Sprinter, modelo que se produce en el país en la fábrica de Virrey del Pino, tal y como ocurre desde junio. Esta estrategia no es nueva, ya que la compañía ya venía aplicando la misma política desde febrero para el resto de los modelos que comercializa en el país.
“En un contexto desafiante, reforzamos una estrategia que le permite al cliente planificar y a nuestros concesionarios contar con mayor previsibilidad, ayudando al crecimiento de la red en todo el país. Mantener los precios de la Sprinter y extender esa política a los autos es una decisión que acompaña a la demanda real y, en el caso del utilitario nacional, potencia su competitividad”, señaló Martín Idiarte, director comercial de Prestige Auto.
Y agregó: “Nuestro objetivo es estar cerca de los clientes, ofreciendo no solo productos de excelencia, sino también las mejores condiciones comerciales. Desde Prestige Auto trabajamos para consolidar la marca Mercedes-Benz como referente del mercado local y, al mismo tiempo, continuamos la estrategia de producción local de la Sprinter con foco exportador”.
Cómo quedaron los precios de Mercedes-Benz para octubre
Más allá de lo ocurrido con la Sprinter, la marca configura su lista de precios para octubre de la siguiente manera, tanto en modelos locales como importados:
- Mercedes-Benz A 200 FL: US$56.500
- Mercedes-Benz A 200 FL AMG-Line: US$72.800
- Mercedes-Benz A 250 4MATIC FL: US$58.500
- Mercedes-Benz CLA 200: US$63.500
- Mercedes-Benz GLA 200 FL: US$65.000
- Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC FL AMG-Line: US$76.700
- Mercedes-Benz GLB 200 FL: US$66.400
- Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC FL: US$76.900
- Mercedes-Benz C 300: US$76.900
- Mercedes-Benz C 300 AMG-Line: US$94.000
- Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC: US$105.000
- Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC AMG-Line: US$119.900
- Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupé AMG-Line: US$140.000
- Mercedes-Benz E 450 4MATIC: US$182.000
- Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC FL: US$205.000
- Mercedes-AMG A 35 4MATIC FL: US$106.600
- Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC FL: US$149.000
- Mercedes-AMG A 35 4MATIC FL Sedán: US$107.900
- Mercedes-AMG C 43 4MATIC: US$127.900
- Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé: US$165.500
- Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé: US$195.000
- Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé FL: US$240.000
- Mercedes-AMG G 63: US$400.000
- Mercedes-AMG SL 63 S E Performance Cromo: US$410.000
- Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: US$415.000
- Mercedes-AMG SL 63 S E Performance Carbono: US$430.000
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 2: $54.784.777
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TN Versión 2: $64.352.902
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $64.262.135
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $65.061.404
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $71.344.197
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Versión 2: $87.840.358
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $69.297.529
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Chasis 3665: $63.094.248
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 3665: $64.153.255
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325: $69.632.796
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE: $85.618.969
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Minibus 4325 19+1 TE: $113.164.591
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 1 Anterior: $62.143.680
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $69.163.223
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $69.996.503
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $83.036.549
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Vidriado: $87.916.321
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto Plus 4+1: $70.519.049
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $74.875.034
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Mixto 4+1: $75.055.760
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 9+1 TE: $87.689.099
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Combi 3665 15+1 TE Plus: $91.828.920
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 Motor Home: $73.665.449
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $78.317.726
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $81.686.997
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE XL Versión 1 Motor Home: $96.444.418
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Chasis 3665 Motor Home: $73.203.205
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 Motor Home: $77.389.896
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 4325: $64.705.750
- Mercedes-Benz Vito 114 Furgón Mixto AT Pro: US$64.437
- Mercedes-Benz Vito 119 Tourer Pro: US$80.000
- Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC: US$102.000
- Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC FL: US$102.000
- Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC SUV: US$199.900
Otras noticias de Autos 0km
- 1
Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
- 2
Las subastas de autos que se vienen en el mes de octubre 2025
- 3
El nuevo SUV que llega para conquistar el mercado y ser uno de los más vendidos
- 4
Automotrices cambian su estrategia de precios y los autos vuelven a aumentar más que la inflación