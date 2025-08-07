En cuotas y a tasa 0: qué camionetas se consiguen en agosto de 2025

Pickups medianas y compactas se ofrecen este mes mediante paquetes de financiación renovados; una por una, cuáles son y qué condiciones tienen
La industria automotriz registra un buen presente y uno de los factores que explica este repunte es la baja en las tasas de interés en los programas de financiación, lo que incentivó las compras en cuotas. De hecho, en junio casi la mitad de los autos 0 km (el 48 %) se adquirieron mediante planes financiados, según datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor (Siomaa).
Atentas a ese auge, estas son las marcas de autos que, al momento de publicación de este artículo, ofrecen por lo menos una pickup en cuotas y a tasa 0 en agosto:
FORD
- Ford Ranger (válido para todas las versiones de Ranger XLS V6 y LTD+): tasa 0 fija a 12 meses financiando hasta $30.000.000.
- Ford Ranger (válido para todas las versiones excepto Ranger Raptor): tasa 0 UVA a 24 meses.
CHEVROLET
- Chevrolet Montana: tasa 0 financiando hasta $12.000.000.
- Chevrolet S10: tasa 0 fija financiando hasta $20.000.000.
VOLKSWAGEN
- Volkswagen Amarok: tasa 0 fija a 18 y 24 meses financiando hasta $18.000.000.
RENAULT
- Renault Alaskan: tasa 0 fija en 12 cuotas financiando hasta $10.000.000.
FIAT
- Fiat Strada: tasa 0 UVA a 24 meses financiando hasta $15.000.000.
- Fiat Strada: tasa 0 fija a 18 meses financiando hasta $10.000.000.
- Fiat Toro: tasa 0 UVA a 24 meses financiando hasta $15.000.000.
- Fiat Toro: tasa 0 fija a 18 meses financiando hasta $10.000.000.
- Fiat Titano: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $20.000.000
NISSAN
- Nissan Frontier (X-Gear): tasa 0 en 24 meses financiando hasta $24.000.000.
- Nissan Frontier (XE, Platinum y Pro-4X): tasa 0 en 18 cuotas financiando hasta $20.000.000.
- Nissan Frontier (XE, Platinum y Pro-4X): tasa 0 en 24 cuotas financiando hasta $20.000.000.
- Nissan Frontier (S, X-Gear, XE, Platinum y Pro-4X): tasa 0 en 12 cuotas financiando hasta $20.000.000.
RAM
- RAM Rampage (todas las versiones): tasa 0 fija a 18 meses financiando hasta $10.000.000.
- RAM Rampage (todas las versiones): tasa 0 UVA a 12 meses financiando hasta $30.000.000.
