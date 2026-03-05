Lanzan la preventa de un esperado y renovado sedán que pronto llegará a la Argentina

La industria automotriz cerró el año pasado con un crecimiento del 47,8% en las ventas de 0 km respecto de 2024. Sin embargo, algunas automotrices lograron expandirse por encima del ritmo del mercado. Ese fue el caso de Kia, representada localmente por Astara, que amplió su portfolio y terminó el año con 3091 unidades vendidas, un 335% más que las 710 registradas el año anterior.

Para no quedare atrás este año, la automotriz surcoreana inició la preventa del nuevo K4, un sedán que llegará en dos versiones: EX y GT-Line. Con una seña de $500.000 se puede reservar el modelo, que contará con stock limitado y, además, permitirá participar automáticamente en el sorteo de entradas para alentar a la Selección Argentina en el Mundial de este año. Otro de los beneficios anunciados es la bonificación de los gastos de flete y formularios.

Qué se sabe del nuevo Kia K4

El nuevo Kia K4, que llegará importado desde México, adopta el concepto de diseño “Opposites United”, una filosofía estética que combina superficies esculpidas con una firma lumínica en forma de “T”, lo que le da una apariencia futurista y agresiva.

A su vez, este enfoque, según la firma, contribuye a mejorar la aerodinámica y a optimizar el espacio interior. De esta manera, el modelo logra equilibrar una presencia imponente en la calle con un habitáculo amplio para todos los ocupantes.

En términos de dimensiones, el sedán mide 4,7 metros de largo y cuenta con 2,72 metros de distancia entre ejes. “Gracias a estas medidas, se posiciona como uno de los modelos más espaciosos de su categoría, con un destacado espacio para las piernas y un baúl con 508 litros de capacidad, pensado tanto para el uso urbano como para viajes largos”, detallaron en un comunicado oficial.

El modelo cuenta con una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero

La seguridad también es uno de los aspectos en los que resalta este modelo. En las pruebas de Latin NCAP, la organización que evalúa la seguridad de autos nuevos mediante ensayos de choque, el K4 obtuvo cinco estrellas, la calificación más alta posible.

A esto se le suma otro reconocimiento, el de TOP SAFETY PICK+ (TSP+) otorgado por el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) de Estados Unidos, que lo destaca como uno de los vehículos más seguros dentro de uno de los mercados más exigentes del mundo. Esto se debe a que equipa el paquete de asistencias DriveWise, un conjunto de tecnologías diseñadas para prevenir riesgos y asistir al conductor y a los pasajeros durante la conducción.

Si bien los detalles finales del modelo se darán a conocer en el lanzamiento comercial, ya es posible reservarlo a través de la plataforma oficial de la marca.