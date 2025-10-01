Encontraron un extraño museo oculto y abandonado repleto de autos clásicos

En un lugar secreto de Estados Unidos, un museo abandonado se convirtió en un tesoro para los viejos amantes de los autos, ya que cuenta con más de 200 autos clásicos fueron encontrados escondidos en graneros, esperando ser restaurados y volver a lucirse por las calles como lo solían hacer en sus buenas épocas.

El hallazgo, que fue publicado en un canal de Youtube llamado Classic Car Rescue, muestra una especie de galpón, actualmente abandonado, con decenas de autos cubiertos de polvo y suciedad, incluso algunos con los vidrios astillados y partes del auto rotas. Entre ellos, se destacan modelos icónicos como un Ford Mustang Shelby GT500KR, varios Rolls-Royce clásicos y algunos antiguos Cadillacs y Chevrolet Camaro.

Ahora bien, entre los más llamativos se encuentra el Mustang Shelby GT500KR de finales de la década de 1960, considerado en su momento el Mustang más potente de la historia, junto a otros ejemplares de la marca Ford y versiones Shelby raras de 1965, adquiridas en su momento a familias de militares caídos.

Además, este museo en estado abandónico incluye autos de alta gama que reflejan la amplitud y exclusividad de este lugar olvidado.

Pese a que algunos autos están en mal estado, hay algunos Rolls-Royce clásicos, antiguos Cadillacs y modelos deportivos de alto valor permanecen intactos, protegidos de los elementos, aunque igualmente cubiertos de polvo. Eso quiere decir que el estado general de muchos de los autos con los que cuenta este museo podrían volver a las calles con algunos ajustes mecánicos y un buen lavado para quitarle el polvo.

Dónde está este museo con autos emblemáticos

El youtuber que se acercó a este lugar, más parecido a un almacén abandonado que a una sala de exposiciones, no revela ni su ubicación exacta ni la historia detrás de su abandono. Tampoco se conocen los motivos que llevaron al cierre del museo ni el destino de sus valiosas piezas en el futuro.

En el muso hay varios Rolls Royce Classic Car Rescue

Sin embargo, el video que muestra el hallazgo subraya que, a pesar del abandono, los autos están en condiciones de ser preservados y restaurados sin mayores complicaciones.

Este descubrimiento no solo refleja el valor histórico y cultural de los vehículos, sino también la pasión por el coleccionismo automotor que persiste incluso en circunstancias de olvido.

Cada Mustang, Camaro, Cadillac o Rolls-Royce en este museo secreto guarda consigo décadas de historia sobre la evolución del automóvil, desde el diseño y la ingeniería hasta la simbología que representan dentro de la cultura automotriz estadounidense.

El museo cuenta con un Packard Caribbean Convertible Classic Car Rescue

Mientras tanto, muchos sueñan con la posibilidad de devolverles la vida a estas joyas mecánicas, ya que son autos que, lógicamente, no son fáciles de conseguir en la actualidad y menos en buen estado.

La historia detrás de estos autos y del museo que los albergó permanece envuelta en misterio, pero lo que es seguro es que su hallazgo es un recordatorio de que, incluso en el abandono, el legado del automóvil clásico puede sorprender y emocionar a quienes saben apreciarlo. Por tanto, estos autos esperan ser liberados, restaurados y con un conductor encima que pise el pedal del acelerador.