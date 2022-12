Encontraron una colección de autos abandonados, pero la dueña la vende con una condición especial

escuchar

Un youtuber estadounidense encontró una colección enorme de autos vintage abandonados y con un remate especial: se venden todos por menos de US$1 millón. Así, con el día nublado y las expectativas no demasiado altas, el hombre que usa el alias de “The Daily Dad” encaró hacia el predio que hospeda a decenas de vehículos de eras pasadas.

No fue solo, lo acompañó su colega Zac, más conocido como “The Old Truck Guy”, también influencer y especializado en camionetas retro. Ambos fueron de espectadores, pero también abiertos a la posibilidad de encontrarse con modelos con potencial para ser restaurados y vendidos a un buen precio.

Entre los vehículos habían autos y camionetas vintage que llevaban ahí varios años.

Llegados a la locación, los hombres se toparon con un terreno muy dejado, con el pasto alto, los árboles pelados y varios tesoros vintage escondidos entre la plantas como si fueran huevos de pascua. La dupla hace énfasis en que -en el caso de interesarse en alguno o varios de los modelos- la salida sería complicada.

Desde autos a camionetas y a camiones, el repertorio del predio es inmenso. Modelos marca Ford y Chevrolet de la vieja escuela se llevan el protagonismo. Los primeros rodados con los que se encuentran son un Nissan Altima antiguo y una camioneta Ford Crown Victoria, nombres no tan populares entre los colecconistas, pero que tienen un lugar seguro en la trayectoria automotriz.

La propietaria remarcó que no quiere vender los vehículos por separado, y que el comprador tendrá que llevarse toda la colección.

Hay muchas camionetas Ford en toda la propiedad, de varios modelos y varios años; en especial de las décadas de los 50 y 60. Rápidamente enfocan a una Ford Van Ecoline y una Ford F-1000. No demasiado lejos descansan un Chevrolet Chevelle 67, un 65 Impala y un Ford 1957 y un Fairlane, modelos con los que cualquier coleccionista o aficionado de los fierros soñaría.

Algunos modelos están en mejor estado que otros pero es arbitrario; porque todos los autos parecen llevar una buena cantidad de años en ese terreno, expuestos a la lluvia, al frío y calor extremos, y a todas las inclemencias meteorológicas que pueden darse a la intemperie.

La mayoría de los modelos son marca Ford y Chevrolet, de los años 50 y 60.

Entre los mejor preservados hay una pickup Studebaker, una clásica camioneta Dodge 1940 y un sedán Chevrolet Bel Air. Es este avistaje el que motiva a Zac a empezar las negociaciones, aunque sin éxito.

La mujer a cargo de la colección no da demasiadas respuestas sobre los motivos de ese abandono masivo. “¿De dónde salieron todos esos autos?” y “¿Por qué decidieron dejarlos tanto tiempo parados en el medio de la nada?” son preguntas que seguirán siendo incógnitas. Firme con su postura de querer vender todos por un millón de dólares, o no vender nada, la propietaria rechaza la oferta de Zac de llevarse 10 camionetas. “Si permito que la gente compre lo que quiere se van a llevar lo mejor y dejar todo el resto, y a mi eso no me sirve”, explica.

El estado de los vehículos varíaba, con muchos modelos con potencial a ser restaurados y vendidos a buen precio.

