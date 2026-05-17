Esta versión de la Amarok bajó más de 6 millones de pesos en mayo

Volkswagen comenzó mayo con una fuerte reducción en los precios de la Amarok, en un contexto donde varias automotrices optaron por congelar o ajustar hacia abajo sus listas. Según la versión, las rebajas de la pickup fabricada en General Pacheco llegan hasta alrededor del 7%.

El movimiento se da en medio de un reacomodamiento general de valores dentro de la industria automotriz, impulsado por la eliminación de los impuestos internos que afectaban a distintos vehículos.

Aunque las pickups quedaron históricamente exceptuadas de ese tributo por ser consideradas vehículos de trabajo, la caída en los precios de los SUV y otros modelos sustitutos comenzó a trasladarse también al segmento de las chatas medianas.

Las versiones V6 son las que más disminuyeron, con rebajas de hasta un 7%

La mayor baja dentro de la Amarok se registró en la versión Highline V6 AT 4x4, que pasó de $92.857.600 a $86.397.750, una reducción cercana al 7%.

Por su parte, la variante Comfortline V6 AT 4x4 retrocedió de $79.179.500 a $73.301.700, mientras que las Extreme V6 AT y Hero V6 AT bajaron de $99.096.300 a $92.427.900.

En las configuraciones 4x2 también hubo ajustes. La Trendline TDI MT pasó de $54.980.250 a $51.929.800, mientras que la Highline TDI AT descendió de $74.071.550 a $70.458.850. Así quedaron los precios de la Volkswagen Amarok para mayo:

Amarok 4x2

Trendline TDI MT: $51.929.800

$51.929.800 Comfortline TDI MT: $59.569.000

$59.569.000 Comfortline TDI AT: $63.546.250

$63.546.250 Highline TDI MT: $64.236.050

$64.236.050 Highline TDI AT: $70.458.850

Amarok 4x4

Trendline TDI MT: $61.894.950

$61.894.950 Comfortline V6 AT: $73.301.700

$73.301.700 Highline V6 AT: $86.397.750

$86.397.750 Extreme V6 AT: $92.427.900

$92.427.900 Hero V6 AT: $92.427.900

$92.427.900 Black Style V6 AT: $93.430.750

La versión Comfortline V6 AT quedó en $73.301.700

En abril, esta pickup patentó 1156 unidades, resultado que le permitió ubicarse en el noveno puesto entre los vehículos más vendidos del mes y alcanzar una participación de mercado del 2,6%. En el acumulado de 2026 registra 5657 patentamientos y un market share del 2,9%.

Mientras tanto, Volkswagen continúa realizando obras en su planta de General Pacheco de cara a la próxima generación de Amarok para el mercado latinoamericano. El desarrollo forma parte del denominado Proyecto Patagonia y dará origen a una pickup regional distinta de la Amarok global que la marca comercializará en otros mercados.