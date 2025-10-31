Estas fueron las ventas de autos de octubre

Todos los datos correspondientes a las ventas de vehículos del mes
Los patentamientos de vehículos ascendieron a 51.982 unidades en octubre, lo que representó una caída del 7,6% respecto del mes pasado, pero un 16,9% más que en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto del mismo período del año último.
“Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, comenzó explicando el presidente de Acara, Sebastián Beato.
En esa misma línea, el ejecutivo de la entidad desarrolló sobre qué pasó con los patentamientos tras los resultados electorales de esta última semana: “Hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando”.
“La inercia del mercado hacia arriba continúa y entramos ahora en los últimos dos meses que nos permitirán terminar el año con un buen piso para proyectar también un inicio de 2026 con números positivos” completó Beato.
Cuáles fueron los autos más vendidos en octubre de 2025
El auto más vendido de octubre fue el Toyota Hilux, modelo que registró 2523 ventas, logrando un acumulado anual de 27.112. En el segundo lugar se posicionó el Toyota Yaris, auto que registró 2253 operaciones en octubre y 28.286 en lo que va del año. Para cerrar el podio se ubicó el Peugeot 208 con 2232 patentamientos, provocando un acumulado de 26.887 unidades.
De esta manera así quedó configurado el ranking de los más vendidos en octubre:
- Toyota Hilux: 2523
- Toyota Yaris: 2253
- Peugeot 208: 2232
- Ford Ranger: 2031
- Fiat Cronos: 1844
- Ford Territory: 1709
- Volkswagen Amarok: 1619
- Chevrolet Tracker: 1532
- Volkswagen Polo: 1460
- Volkswagen Tera: 1347
Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:
- Toyota Yaris: 28.286
- Toyota Hilux: 27.112
- Fiat Cronos: 27.866
- Peugeot 208: 26.887
- Ford Ranger: 22.744
- Volkswagen Amarok: 22.036
- Volkswagen Polo: 19.524
- Toyota Corolla Cross: 17.203
- Chevrolet Tracker: 16.115
- Volkswagen Taos: 15.570
En cuánto al análisis de las terminales, Toyota fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 89.203 registros. Le sigue Volkswagen con 85.768 y como tercera se ubica Fiat con 68.847 matriculaciones.
- Toyota: 89.203
- Volkswagen: 85.768
- Fiat: 68.847
- Renault: 53.037
- Peugeot: 45.660
- Ford: 43.920
- Chevrolet: 41.144
- Citroën: 22.071
- Jeep: 20.194
- Nissan: 13.987
