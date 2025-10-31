Estas fueron las ventas de autos de octubre

Los patentamientos de vehículos ascendieron a 51.982 unidades en octubre, lo que representó una caída del 7,6% respecto del mes pasado, pero un 16,9% más que en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto del mismo período del año último.

“Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, comenzó explicando el presidente de Acara, Sebastián Beato.

En esa misma línea, el ejecutivo de la entidad desarrolló sobre qué pasó con los patentamientos tras los resultados electorales de esta última semana: “Hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando”.

“La inercia del mercado hacia arriba continúa y entramos ahora en los últimos dos meses que nos permitirán terminar el año con un buen piso para proyectar también un inicio de 2026 con números positivos” completó Beato.

Cuáles fueron los autos más vendidos en octubre de 2025

El auto más vendido de octubre fue el Toyota Hilux, modelo que registró 2523 ventas, logrando un acumulado anual de 27.112. En el segundo lugar se posicionó el Toyota Yaris, auto que registró 2253 operaciones en octubre y 28.286 en lo que va del año. Para cerrar el podio se ubicó el Peugeot 208 con 2232 patentamientos, provocando un acumulado de 26.887 unidades.

De esta manera así quedó configurado el ranking de los más vendidos en octubre:

Toyota Hilux: 2523

2523 Toyota Yaris: 2253

2253 Peugeot 208: 2232

2232 Ford Ranger: 2031

2031 Fiat Cronos: 1844

1844 Ford Territory: 1709

1709 Volkswagen Amarok: 1619

1619 Chevrolet Tracker: 1532

1532 Volkswagen Polo: 1460

1460 Volkswagen Tera: 1347

Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:

Toyota Yaris: 28.286

28.286 Toyota Hilux: 27.112

27.112 Fiat Cronos: 27.866

27.866 Peugeot 208: 26.887

26.887 Ford Ranger: 22.744

22.744 Volkswagen Amarok: 22.036

22.036 Volkswagen Polo: 19.524

19.524 Toyota Corolla Cross: 17.203

17.203 Chevrolet Tracker: 16.115

16.115 Volkswagen Taos: 15.570

En cuánto al análisis de las terminales, Toyota fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 89.203 registros. Le sigue Volkswagen con 85.768 y como tercera se ubica Fiat con 68.847 matriculaciones.

Toyota: 89.203

89.203 Volkswagen: 85.768

85.768 Fiat: 68.847

68.847 Renault: 53.037

53.037 Peugeot: 45.660

45.660 Ford: 43.920

43.920 Chevrolet: 41.144

41.144 Citroën: 22.071

22.071 Jeep: 20.194

20.194 Nissan: 13.987