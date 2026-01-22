Este es el único SUV que se consigue por menos de $30 millones en enero de 2026

Dentro del amplio segmento SUV en la Argentina hay distintas opciones que varían desde equipamiento hasta precio y dimensiones. El mercado, que protagoniza un momento de mucha oferta y llegada de unidades nuevas de distintas latitudes (especialmente chinas), reconfigura su ranking constantemente.

En ese contexto, durante el año pasado comenzaron a desembarcar en la Argentina varias marcas que ya estaban presentes en países vecinos. Sin embargo, no todas son nuevas. JAC es una de ellas: arribó en 2018 y que actualmente ofrece el Sport Utility Vehicle (SUV) más barato del mercado.

Se trata del JAC S2 en su versión de entrada de gama, denominada Intelligent, que es el único modelo que en enero de 2026 se ubica por debajo de la barrera de los $30 millones.

Este SUV se comercializa a US$19.900, lo que, con un tipo de cambio de $1460 por dólar vigente al momento de la publicación de este artículo, arroja un valor cercano a los $29.054.000.

El JAC S2 se comercializa en dos versiones

Ya con valores por encima de la barrera previamente mencionada, completan el top 3 de los SUV más económicos el Citroën Basalt, con un precio de $31.930.000, y el Chevrolet Spin, que cierra el podio y se comercializa a $35.116.900.

Cómo es el JAC S2

Este modelo cuenta con las siguientes dimensiones: 4153 mm de largo, 1750 mm de ancho y 1568 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2490 mm. El despeje mínimo del suelo es de 120 mm y la capacidad del baúl alcanza los 450 litros.

Debajo del capot, equipa un motor 1.5 L que entrega 105 CV, asociado a una caja manual de cinco velocidades y tracción delantera (la propuesta tope de gama equipa una caja CVT). En los laterales, calza neumáticos de 16 pulgadas y los espejos tienen regulación eléctrica.

Su interior cuenta con una central multimedia de 9 pulgadas con conectividad a Apple CarPlay y Android Auto, desde la cual se visualiza la cámara trasera, además de asientos tapizados en ecocuero y un volante multifunción regulable únicamente en altura.

El SUV más económico se comercializa con una caja de transmisión manual

Para cerrar, en seguridad trae dos airbags frontales, control electrónico de estabilidad (ESP), asistencia de arranque en pendiente (HAC), asistente hidráulico de frenado (HBA), sistema inteligente de frenado (BOS), sistema de alarma del cinturón del conductor y acompañante, y sistema de sujeción de asientos para niños (ISOFIX).

Cuenta con una central multimedia de 9 pulgadas con conectividad a Apple CarPlay y Android Auto