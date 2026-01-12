Estos son los 10 SUV más baratos en enero de 2026

Con el inicio del año, muchos interesados en comprar un auto comienzan a analizar precios y alternativas, con la intención de acceder a un vehículo modelo 2026. En ese contexto, uno de los segmentos que sigue concentrando mayor interés y crecimiento en el mercado automotor es el de los Sport Utility Vehicle (SUV).

En ese sentido, habiéndose comunicado las listas de precios oficiales de las distintas automotrices, estos son los 10 SUV más barados del mercado local en enero de 2026. Para este ranking se tomaron en cuenta las versiones más accesibles de cada modelo, es decir, las de menor equipamiento.

JAC S2: US$19.900

US$19.900 Citroën Basalt: $31.930.000

$31.930.000 Chevrolet Spin: $35.116.900

$35.116.900 Renault Kardian: $36.160.000

$36.160.000 Volkswagen Tera: $36.391.350

$36.391.350 Fiat Pulse: $36.670.000

$36.670.000 Citroën Aircross: $36.710.000

$36.710.000 Chevrolet Tracker: $39.159.900

$39.159.900 Renault Duster: $41.420.000

$41.420.000 Chevrolet Spark: 42.529.900

En la cima del ranking se mantuvo el JAC S2, que conservó su valor de lista de US$19.900 y, por la cotización del tipo de cambio del dólar, se posicionó como la opción más económica del segmento.

El JAC S2 continúa siendo el SUV más barato

En el segundo lugar tampoco hubo cambios y se mantuvo el Citroën Basalt, SUV que supo liderar este ranking y que hoy registra un precio de lista de $31,9 millones. Este deportivo utilitario desempeñó unas 6543 ventas a lo largo de todo 2025, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Citroën Basalt Pedro Bicudo

El podio lo completa el Chevrolet Spin, el SUV de siete plazas, que en enero de 2026 se comercializa a $35,1 millones. A pesar de haber duplicado su volumen de ventas durante el año pasado, el Spin no se ubicó entre los 50 modelos más vendidos de diciembre, por lo que no fue posible conocer con precisión la cantidad de unidades comercializadas, según el informe de Acara.

Chevrolet Spin

Los 10 SUV más vendidos del año pasado

Una de las particularidades del mercado del año pasado, que cerró con más de 600.000 unidades vendidas según Acara, es que el segmento SUV representó más del 30% del total.

Sin embargo, el ranking de los SUV más comercializados —sin distinguir entre los segmentos B, C o D— no necesariamente coincide con el listado de los modelos más económicos:

Toyota Corolla Cross: 18.151 unidades

18.151 unidades Chevrolet Tracker: 17.647

17.647 Volkswagen Taos: 16.523

16.523 Peugeot 2008: 15.347

15.347 Ford Territory: 14.063

14.063 Renault Kardian: 11.343

11.343 Volkswagen Nivus: 10.850

10.850 Jeep Compass: 10.686

10.686 Volkswagen T-Cross: 9832

9832 Jeep Renegade: 9752

Toyota Corolla Cross

La medalla de oro volvió a quedar en manos del Toyota Corolla Cross, cuya versión más económica tiene en enero un precio de $50.930.000. En el segundo lugar sí aparece uno de los SUV más accesibles del mercado, el Chevrolet Tracker, que para este primer mes del año parte desde $39.159.900.

Chevrolet Tracker

El podio lo completa otro modelo que tampoco figura entre los más económicos; el Volkswagen Taos, que en enero se comercializa en su versión de entrada por $56.942.500.