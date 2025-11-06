LA NACION

Estos son los 10 autos con caja automática más baratos en noviembre 2025

El ranking de los autos con transmisión automática más accesibles registró un aumento promedio del 5,1%; con estas subas, hay un nuevo líder que encabeza la lista como el más económico

El BYD Dolphin Mini se metió en el ranking de los automáticos más baratos tras su lanzamiento
Con el paso del tiempo, los autos con caja automática fueron ganando terreno entre los 0 km. A tal punto que, en la actualidad, algunas automotrices se volcaron por este tipo de transmisión de manera exclusiva para sus modelos.

La adopción de esta tecnología por parte de los usuarios se debe, además, por el achicamiento de la brecha de precios frente a las versiones manuales.

En cuanto a los precios, para este anteúltimo mes del año, todos los modelos del ranking de autos con transmisión automática más económicos —cuyos valores están expresados en pesos— registraron un aumento promedio del 5,1%. Aquellos expresados en dólares por las automotrices no presentaron variaciones. Así quedó configurada la lista:

  • Hyundai HB20 (Comfort Plus AT 1.6): $31.000.000
  • Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $31.150.000
  • JACS2 (1.5 CVT Luxury LV): US$21.900
  • Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $31.224.000
  • Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $33.512.900
  • BYD Dolphin Mini (GL): US$22.990 (nuevo)
  • Fiat Cronos (Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT): $36.021.000
  • Renault Stepway (Intens CVT): $36.370.000
  • Fiat Pulse (Drive 1.3 CVT): $36.986.000
  • Renault Sandero (Intens 1.6 CVT): $38.150.000
El Hyundai HB20 es el modelo con caja automática más económcio
El ranking mostró algunas variaciones respecto del mes anterior. Por ejemplo, debido a que el Hyundai HB20 aumentó en menor medida que el Citroën C3, el vehículo de la firma surcoreana pasó al primer lugar y se convirtió en el 0 km con caja automática más accesible. De esta manera, en noviembre se necesitan $31 millones para adquirir un auto automático.

Citroën C3
En tanto, el JACS2 escaló al tercer lugar, aunque mantuvo su precio en dólares, porque el movimiento en el tipo de cambio lo benefició y superó levemente al Toyota Yaris, que se ubicó en las puertas del podio (cuarto lugar).

Toyota Yaris
En el quinto puesto se ubicó el Chevrolet Onix, un modelo que recientemente recibió un restyling y que, además, muestra un sólido desempeño comercial en lo que va de 2025.

Nuevo Chevrolet Onix en su versión hatchback y sedán
En el séptimo lugar se mantuvo el BYD Dolphin Mini, el auto eléctrico que la automotriz asiática lanzó el mes pasado y que promete lograr un buen nivel de ventas.

BYD Dolphin Mini
Detrás del Dolphin Mini se ubica un auto de fabricación nacional: el Fiat Cronos, uno de los que continúa firme en la carrera por convertirse en el vehículo más vendido del año.

Fiat Cronos
Por último, con valores cercanos entre sí, completan el listado el Renault Stepway, el Fiat Pulse y el Renault Sandero.

Renault Stepway
