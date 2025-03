Estos son los autos exceptuados de hacer la VTV en marzo 2025

Tal como anunció a mediados de febrero el vocero presidencial, Manuel Adorni, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) registrará algunos cambios en cuanto a su funcionamiento. Si bien no fueron reglamentados en el Boletín Oficial aún, cambiarían los plazos y el sector privado podría sumarse a ofrecer el servicio.

En esa línea, el primer cambio anunciado por el Ejecutivo permitiría que talleres privados se conviertan en plantas verificadoras y que el trámite no dependa únicamente de los talleres del Estado para poder ser realizado.

En segundo lugar, cambiarían también los plazos. Según lo adelantado por el funcionario, los autos que no deberían realizar la VTV serían aquellos con menos de cinco años desde su patentamiento. Es decir, al quinto año se deberá realizar la primera verificación y, una vez cumplidos los 10 años, el trámite se haría con una frecuencia de dos años.

Con los cambios del Gobierno, la VTV se podrá hacer en talleres privados Fabián Marelli - Archivo

Autos exceptuados en la actualidad

Como se mencionó previamente, los cambios que quiere implementar el Gobierno aún no tienen validez y, en paralelo, cada jurisdicción puede adherir o no. Mientras tanto se mantiene el esquema actual. En la Ciudad de Buenos Aires quedan exceptuados de realizar la VTV los vehículos particulares con menos de tres años de antigüedad, siempre y cuando no superen los 60.000 kilómetros.

Y en la provincia de Buenos Aires la norma rige con sutiles diferencias. No deben realizar la inspección los autos con menos de dos años desde su patentamiento y a partir del segundo año, el trámite es anual.

El Gobierno invitó a las jurisdicciones a sumarse a este nuevo reglamento nacho sanchez

Qué le revisan al auto en el trámite

En caso de que un auto no esté dentro del grupo de los exceptuados, debe concurrir a un centro para realizarla. Allí le controlarán: las luces, el estado del chasis, el sistema de seguridad y emergencia así como tener en el vehículo los elementos obligatorios (matafuegos y balizas), el sistema de dirección y tren delantero, sistema de escape, de frenos, de suspensión y el estado de los neumáticos.

En caso de que todo esté dentro de los parámetros recomendados, se aprueba el trámite, se otorga un papel con las observaciones y se pega en el parabrisas delantero la oblea que certifica la vigencia de la VTV. Ahora, si no se aprueba pueden ocurrir dos cosas: la primera, que se otorgue un condicional que aplica a vehículos con uno o más defectos leves; la otra, que se rechace, título que aplica a quienes tienen uno o más defectos graves.

Todos los elementos que se chequean durante la VTV GCBA

Para ambas situaciones se da un plazo de 60 días para solucionar los desperfectos señalados y hacer el trámite nuevamente sin cargo. La principal diferencia es que los condicionales tienen permiso para circular con una “VTV provisoria” mientras que los rechazados no están habilitados para ello.

LA NACION