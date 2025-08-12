Estos son los precios de todas las pickups en agosto 2025

Luego de un arranque de mes turbulento por el salto en los precios de las automotrices ya se definieron todos los montos en uno de los segmentos más competitivos del país
Desde hace varios años que la Argentina se transformó en un país de pickups. Fabrica en la provincia de Buenos Aires tres modelos: la Toyota Hilux en Zárate y las Ford Ranger y Volkswagen Amarok en Pacheco. Además, suma en Córdoba la producción de la nueva Fiat Titano y, hasta fin de año, las Nissan Frontier y Renault Alaskan.
El ecosistema de pickups medianas en el país se completa con modelos provenientes del exterior. Frontier llegará pronto importada desde México y desde Brasil arriba la Chevrolet S10, mientras que marcas chinas como Great Wall, JAC, Foton y Maxus avanzan con paso firme en el mercado local.
Si se analizan en conjunto, las pickups representan aproximadamente un 25% de las ventas de 0km en el país, con las versiones medianas como las grandes animadoras. En ese contexto, y luego de una escalada del 13% del tipo de cambio en julio, las terminales ajustaron sus precios en torno al 5%, a excepción de Stellantis que aplicó un 12% (pero aclarando que sus concesionarios bonificarán un 6,5%). De esta forma, así quedaron los precios de todas las pickups medianas que se venden en el mercado local:
Toyota Hilux
4X2:
- DX MT: $43.552.000
- DX AT: $44.770.000
- SR MT: $50.038.000
- SR AT: $52.306.000
- SRV AT: $59.744.000
- SRX AT: $68.765.000
4X4:
- DX MT: $51.008.000
- DX AT: $52.434.000
- SR MT: $58.793.000
- SR AT: $61.330.000
- SRV AT: $67.598.000
- SRV+ AT: $70.727.000
- SRX AT: $74.437.000
- GR-Sport 4X4 AT: $78.753.000
Ford Ranger
4X2:
- XL: $42.860.100
- XLS MT: $50.669.100
- XLT Biturbo 4x2 AT: $58.979.600
4X4:
- XL: $50.699.400
- XLS V6 3.0L: $60.134.470
- Black MT: $59.598.400
- XLT Biturbo AT: $63.888.200
- LTD Biturbo AT: $69.175.500
- LTD+ V6 AWD AT: $73.944.260
Volkswagen Amarok
4X2:
- Trendline TDI MT: $47.641.000
- Comfortline TDI MT: $52.861.100
- Comfortline TDI AT: $57.705.650
- Highline TDI MT: $58.471.250
- Highline TDI AT: $64.179.050
4X4:
- Trendline TDI MT: $55.177.950
- Comfortline V6 AT: $68.517.950
- Highline V6 AT: $80.328.800
- Extreme V6 AT: $85.729.500
- Hero V6 AT: $85.729.500
- Black Style V6 AT: $85.996.500
Nissan Frontier
4X2:
- S MT: $42.263.600
- S AT: $44.876.300
- XE MT: $54.450.100
- XE AT: $57.786.500
- Platinum AT: $58.532.100
4X4:
- S MT: $47.185.400
- X-Gear AT: $56.388.100
- XE MT: $54.165.000
- Platinum AT: $65.971.600
- Pro 4X AT: $67.879.300
Chevrolet S10
4X2:
- CD 2.8 TD WT: $42.819.900
4X4:
- CD 2.8 TD WT: $50.128.900
- CD 2.8 TD WT AT: $52.008.900
- CD 2.8 TD Z71 AT: $60.441.900
- CD 2.8 TD LTZ AT: $66.227.900
- CD 2.8 TD HC AT: $70.602.900
Renault Alaskan
4X2:
- Confort 2.3 MT: $38.542.986
- Emotion 2.3 MT: $41.719.457
- Intens 2.3 MT: $45.239.819
- Intens 2.3 AT: $46.904.977
4X4:
- Confort 2.3 MT: $42.850.679
- Emotion 2.3 MT: $44.904.977
- Emotion 2.3 AT: $46.443.439
- Intens AT: $49.692.308
- Intens Noir 2.3 MT: $49.067.873
- Intens Noir 2.3 AT: $51.285.068
- Iconic 2.3 AT: $56.389.140
Fiat Titano
4X2:
- Endurance MT 4X2: $46.032.000
4X4:
- Endurance MT 4X4: $48.720.000
- Freedom MT 4X4: $53.648.000
- Freedom Plus AT 4X4: $58.912.000
- Ranch AT 4X4: $63.616.000
JAC
- T8 4x4 MT: US$34.900
- T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500 (nueva en el mercado)
Maxus
- T60 4x2 MT: US$32.000
- T60 4x4 AT: US$36.000
Great Wall
- Poer Elite 4x2: US$24.730
- Poer Elite 4x4: US$32.697