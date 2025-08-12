LA NACION

Estos son los precios de todas las pickups en agosto 2025

Luego de un arranque de mes turbulento por el salto en los precios de las automotrices ya se definieron todos los montos en uno de los segmentos más competitivos del país

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
La Toyota Hilux arranca en los $43.552.000 en su versión DX manual
La Toyota Hilux arranca en los $43.552.000 en su versión DX manual

Desde hace varios años que la Argentina se transformó en un país de pickups. Fabrica en la provincia de Buenos Aires tres modelos: la Toyota Hilux en Zárate y las Ford Ranger y Volkswagen Amarok en Pacheco. Además, suma en Córdoba la producción de la nueva Fiat Titano y, hasta fin de año, las Nissan Frontier y Renault Alaskan.

El ecosistema de pickups medianas en el país se completa con modelos provenientes del exterior. Frontier llegará pronto importada desde México y desde Brasil arriba la Chevrolet S10, mientras que marcas chinas como Great Wall, JAC, Foton y Maxus avanzan con paso firme en el mercado local.

Si se analizan en conjunto, las pickups representan aproximadamente un 25% de las ventas de 0km en el país, con las versiones medianas como las grandes animadoras. En ese contexto, y luego de una escalada del 13% del tipo de cambio en julio, las terminales ajustaron sus precios en torno al 5%, a excepción de Stellantis que aplicó un 12% (pero aclarando que sus concesionarios bonificarán un 6,5%). De esta forma, así quedaron los precios de todas las pickups medianas que se venden en el mercado local:

Toyota Hilux

4X2:

  • DX MT: $43.552.000
  • DX AT: $44.770.000
  • SR MT: $50.038.000
  • SR AT: $52.306.000
  • SRV AT: $59.744.000
  • SRX AT: $68.765.000

4X4:

  • DX MT: $51.008.000
  • DX AT: $52.434.000
  • SR MT: $58.793.000
  • SR AT: $61.330.000
  • SRV AT: $67.598.000
  • SRV+ AT: $70.727.000
  • SRX AT: $74.437.000
  • GR-Sport 4X4 AT: $78.753.000
La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $43.552.000
La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $43.552.000

Ford Ranger

4X2:

  • XL: $42.860.100
  • XLS MT: $50.669.100
  • XLT Biturbo 4x2 AT: $58.979.600

4X4:

  • XL: $50.699.400
  • XLS V6 3.0L: $60.134.470
  • Black MT: $59.598.400
  • XLT Biturbo AT: $63.888.200
  • LTD Biturbo AT: $69.175.500
  • LTD+ V6 AWD AT: $73.944.260
El modelo estadounidense se consigue desde los $42.860.100
El modelo estadounidense se consigue desde los $42.860.100

Volkswagen Amarok

4X2:

  • Trendline TDI MT: $47.641.000
  • Comfortline TDI MT: $52.861.100
  • Comfortline TDI AT: $57.705.650
  • Highline TDI MT: $58.471.250
  • Highline TDI AT: $64.179.050

4X4:

  • Trendline TDI MT: $55.177.950
  • Comfortline V6 AT: $68.517.950
  • Highline V6 AT: $80.328.800
  • Extreme V6 AT: $85.729.500
  • Hero V6 AT: $85.729.500
  • Black Style V6 AT: $85.996.500
La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $47.641.000 en agosto
La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $47.641.000 en agosto

Nissan Frontier

4X2:

  • S MT: $42.263.600
  • S AT: $44.876.300
  • XE MT: $54.450.100
  • XE AT: $57.786.500
  • Platinum AT: $58.532.100

4X4:

  • S MT: $47.185.400
  • X-Gear AT: $56.388.100
  • XE MT: $54.165.000
  • Platinum AT: $65.971.600
  • Pro 4X AT: $67.879.300
La Frontier figura desde los $42.263.600 en su versión de entrada de gama
La Frontier figura desde los $42.263.600 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

  • CD 2.8 TD WT: $42.819.900

4X4:

  • CD 2.8 TD WT: $50.128.900
  • CD 2.8 TD WT AT: $52.008.900
  • CD 2.8 TD Z71 AT: $60.441.900
  • CD 2.8 TD LTZ AT: $66.227.900
  • CD 2.8 TD HC AT: $70.602.900
La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $42.819.900
La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $42.819.900

Renault Alaskan

4X2:

  • Confort 2.3 MT: $38.542.986
  • Emotion 2.3 MT: $41.719.457
  • Intens 2.3 MT: $45.239.819
  • Intens 2.3 AT: $46.904.977

4X4:

  • Confort 2.3 MT: $42.850.679
  • Emotion 2.3 MT: $44.904.977
  • Emotion 2.3 AT: $46.443.439
  • Intens AT: $49.692.308
  • Intens Noir 2.3 MT: $49.067.873
  • Intens Noir 2.3 AT: $51.285.068
  • Iconic 2.3 AT: $56.389.140
La Alaskan se puede conseguir desde los $38.542.986
La Alaskan se puede conseguir desde los $38.542.986

Fiat Titano

4X2:

  • Endurance MT 4X2: $46.032.000

4X4:

  • Endurance MT 4X4: $48.720.000
  • Freedom MT 4X4: $53.648.000
  • Freedom Plus AT 4X4: $58.912.000
  • Ranch AT 4X4: $63.616.000
La Fiat Titano figura desde los $46.032.000
La Fiat Titano figura desde los $46.032.000

JAC

JAC T9
JAC T9

Maxus

  • T60 4x2 MT: US$32.000
  • T60 4x4 AT: US$36.000
La Maxus T60 en su versión manual figura a US$32.000
La Maxus T60 en su versión manual figura a US$32.000

Great Wall

  • Poer Elite 4x2: US$24.730
  • Poer Elite 4x4: US$32.697
El modelo chino Great Wall Poer es otro de los competidores del competitivo segmento
El modelo chino Great Wall Poer es otro de los competidores del competitivo segmento
LA NACION
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. Lanzan financiación de hasta 48 cuotas fijas para comprar motos en la Argentina
    1

    Lanzan financiación de hasta 48 cuotas fijas para comprar motos en la Argentina

  2. Cuánto cuesta el Peugeot 208 en agosto 2025
    2

    Cuánto cuesta el Peugeot 208 en agosto 2025

  3. Toyota publicó los precios para agosto 2025: los modelos que están más baratos
    3

    Toyota publicó los precios para agosto 2025: los modelos que están más baratos

  4. Cuánto cobra un mecánico por hora en la Argentina en agosto 2025
    4

    ¿Cuánto cobra un mecánico por hora en Argentina en agosto 2025?

Cargando banners ...