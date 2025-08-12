Estos son los precios de todas las pickups en agosto 2025

Desde hace varios años que la Argentina se transformó en un país de pickups. Fabrica en la provincia de Buenos Aires tres modelos: la Toyota Hilux en Zárate y las Ford Ranger y Volkswagen Amarok en Pacheco. Además, suma en Córdoba la producción de la nueva Fiat Titano y, hasta fin de año, las Nissan Frontier y Renault Alaskan.

El ecosistema de pickups medianas en el país se completa con modelos provenientes del exterior. Frontier llegará pronto importada desde México y desde Brasil arriba la Chevrolet S10, mientras que marcas chinas como Great Wall, JAC, Foton y Maxus avanzan con paso firme en el mercado local.

Si se analizan en conjunto, las pickups representan aproximadamente un 25% de las ventas de 0km en el país, con las versiones medianas como las grandes animadoras. En ese contexto, y luego de una escalada del 13% del tipo de cambio en julio, las terminales ajustaron sus precios en torno al 5%, a excepción de Stellantis que aplicó un 12% (pero aclarando que sus concesionarios bonificarán un 6,5%). De esta forma, así quedaron los precios de todas las pickups medianas que se venden en el mercado local:

Toyota Hilux

4X2:

DX MT: $43.552.000

$43.552.000 DX AT: $44.770.000

$44.770.000 SR MT: $50.038.000

$50.038.000 SR AT: $52.306.000

$52.306.000 SRV AT: $59.744.000

$59.744.000 SRX AT: $68.765.000

4X4:

DX MT: $51.008.000

$51.008.000 DX AT: $52.434.000

$52.434.000 SR MT: $58.793.000

$58.793.000 SR AT: $61.330.000

$61.330.000 SRV AT: $67.598.000

$67.598.000 SRV+ AT: $70.727.000

$70.727.000 SRX AT: $74.437.000

$74.437.000 GR-Sport 4X4 AT: $78.753.000

La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $43.552.000

Ford Ranger

4X2:

XL: $42.860.100

$42.860.100 XLS MT: $50.669.100

$50.669.100 XLT Biturbo 4x2 AT: $58.979.600

4X4:

XL: $50.699.400

$50.699.400 XLS V6 3.0L: $60.134.470

$60.134.470 Black MT: $59.598.400

$59.598.400 XLT Biturbo AT: $63.888.200

$63.888.200 LTD Biturbo AT: $69.175.500

$69.175.500 LTD+ V6 AWD AT: $73.944.260

El modelo estadounidense se consigue desde los $42.860.100

Volkswagen Amarok

4X2:

Trendline TDI MT: $47.641.000

$47.641.000 Comfortline TDI MT: $52.861.100

$52.861.100 Comfortline TDI AT: $57.705.650

$57.705.650 Highline TDI MT: $58.471.250

$58.471.250 Highline TDI AT: $64.179.050

4X4:

Trendline TDI MT: $55.177.950

$55.177.950 Comfortline V6 AT: $68.517.950

$68.517.950 Highline V6 AT: $80.328.800

$80.328.800 Extreme V6 AT: $85.729.500

$85.729.500 Hero V6 AT: $85.729.500

$85.729.500 Black Style V6 AT: $85.996.500

La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $47.641.000 en agosto

Nissan Frontier

4X2:

S MT: $42.263.600

$42.263.600 S AT: $44.876.300

$44.876.300 XE MT: $54.450.100

$54.450.100 XE AT: $57.786.500

$57.786.500 Platinum AT: $58.532.100

4X4:

S MT: $47.185.400

$47.185.400 X-Gear AT: $56.388.100

$56.388.100 XE MT: $54.165.000

$54.165.000 Platinum AT: $65.971.600

$65.971.600 Pro 4X AT: $67.879.300

La Frontier figura desde los $42.263.600 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

CD 2.8 TD WT: $42.819.900

4X4:

CD 2.8 TD WT: $50.128.900

$50.128.900 CD 2.8 TD WT AT: $52.008.900

$52.008.900 CD 2.8 TD Z71 AT: $60.441.900

$60.441.900 CD 2.8 TD LTZ AT: $66.227.900

$66.227.900 CD 2.8 TD HC AT: $70.602.900

La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $42.819.900

Renault Alaskan

4X2:

Confort 2.3 MT: $38.542.986

$38.542.986 Emotion 2.3 MT: $41.719.457

$41.719.457 Intens 2.3 MT: $45.239.819

$45.239.819 Intens 2.3 AT: $46.904.977

4X4:

Confort 2.3 MT: $42.850.679

$42.850.679 Emotion 2.3 MT: $44.904.977

$44.904.977 Emotion 2.3 AT: $46.443.439

$46.443.439 Intens AT: $49.692.308

$49.692.308 Intens Noir 2.3 MT: $49.067.873

$49.067.873 Intens Noir 2.3 AT: $51.285.068

$51.285.068 Iconic 2.3 AT: $56.389.140

La Alaskan se puede conseguir desde los $38.542.986

Fiat Titano

4X2:

Endurance MT 4X2: $46.032.000

4X4:

Endurance MT 4X4: $48.720.000

$48.720.000 Freedom MT 4X4: $53.648.000

$53.648.000 Freedom Plus AT 4X4: $58.912.000

$58.912.000 Ranch AT 4X4: $63.616.000

La Fiat Titano figura desde los $46.032.000

JAC

T8 4x4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500 (nueva en el mercado)

JAC T9

Maxus

T60 4x2 MT: US$32.000

US$32.000 T60 4x4 AT: US$36.000

La Maxus T60 en su versión manual figura a US$32.000

Great Wall

Poer Elite 4x2: US$24.730

US$24.730 Poer Elite 4x4: US$32.697