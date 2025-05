Fiat comenzó la producción de una nueva pickup en la Argentina

CÓRDOBA.- Este martes el Grupo Stellantis, que engloba a marcas como Fiat, Peugeot, Citroën y Jeep, entre otras, comenzó con la producción de la Fiat Titano, una pickup del segmento mediano, en la planta de Ferreyra, Córdoba. De esta manera, esta camioneta sería el segundo modelo que se fabrique allí, además del sedán Fiat Cronos.

Para poder concretar este proyecto, Stellantis realizó una inversión de US$385 millones para adecuar las líneas de producción y así lograr que sean capaces de fabricar esta pickup, “la primera dentro de una nueva familia de vehículos contemplada en la inversión”, componentes y motores.

Esta cifra genera 1800 nuevos puestos de trabajo, de los cuales el 50% serán mujeres, informó la automotriz. “Fiat Titano es mucho más que un nuevo modelo, es parte de una estrategia industrial de largo plazo que tiene como objetivo posicionar al Polo Industrial Córdoba como un verdadero hub regional de pickups“, expresó el presidente de Stellantis Sudamérica, Emanuele Cappellano.

La mitad de los trabajos serán destinados para mujeres

En la misma sintonía el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, agregó: “El Polo Industrial Córdoba escribe hoy un nuevo capítulo en su rica historia gracias a la potencia productiva de Stellantis, especialista mundial en chasis, y su vasta experiencia en pickups de otros segmentos con especialistas regionales como Brasil y México. Pero esto no sería posible sin el know how de un gran equipo de personas de nuestra planta de Ferreyra que produce el modelo más elegido por los argentinos de los últimos cuatro años, nuestro querido Fiat Cronos”.

Otro aspecto importante a mencionar es que la Titano, que forma parte del nuevo hub de pickups del Grupo Stellantis en Córdoba se exportará a toda la región.

Ahora bien, para el mercado local apuntan a producir unas 15.000 unidades de la Titano para este año y, para 2026, redoblar la apuesta para alcanzar las 45.000 unidades anuales. “Todo lo que nosotros producimos tiene una orden de cliente, por más de que sea una concesionaria“, comentó una fuente de la marca, quien agregó que ahora están fabricando ocho pickups por hora.

La Titano es uno de los dos autos que fabrica Fiat en Córdoba

La Titano, la primera pickup confirmada dentro de este megaproyecto, se suma a uno de los segmentos más competitivos del mercado local que en el primer cuatrimestre del año representó un 16,5% del mercado.

“Somos conscientes de que es un segmento muy peleado, en el que hay rivales que están super instalados desde hace muchos años, pero tenemos mucha confianza en que Titano va a ser un producto que a la gente le va a gustar y que va a funcionar bien”, había comentado Martín Scrimaglia, Brand manager de la marca, en Cariló a principios de este año.

En paralelo, comenzó también el desarrollo del motor Multijet 2.2, también de producción local, y que se empleará para equipar modelos de Stellantis a partir de 2027.

Cómo es la nueva Fiat Titano

La Fiat Titano empezará a venderse durante los próximos meses en tres versiones: Endurance 2.2L MT6 4WD Freedom Plus 2.2L AT 8 AWD y Ranch 2.2L AT8 AWD.

Las tres versiones equiparán un 2.2 L turbodiésel, que genera 200 CV a 3500 rpm y 450 Nm a 1500 rpm. Por el momento, está llegando de Italia pero, según comentaron en el acto, se comenzará a producir en Córdoba a principios de 2027.

La variante de entrada de gama se acoplará a una caja manual de seis marchas mientras que las dos restantes lo harán con una automática ZF de ocho relaciones.

Stellantis no informó los precios de su pickup

El Gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, se hizo presente en el acto del lanzamiento industrial y dijo que “la fabricación de esta pickup y del motor es futuro”. “Mientras algunas terminales traen todo de afuera, hay que valorar cuando una apuesta a producir acá”, completó.

En lo que refiere a las dimensiones, todas las versiones cuentan con las siguientes: largo (5337 mm), ancho (225 mm con espejos), alto (1868 mm), distancia entre ejes (3174 mm) y despeje del suelo (200mm).

Demás detalles, como equipamiento, tecnología, asistencias a la conducción y precio serán informados por la automotriz en el corto plazo.