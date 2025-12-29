Ganancias de un repartidor: cuánto consume de nafta una moto de delivery al mes

En las calles de las grandes ciudades, la moto se consolidó como la herramienta central del negocio del delivery, sobre todo con la irrupción de las aplicaciones de pedidos. La elección no es casual: en un esquema donde los ingresos dependen de la cantidad de pedidos y del tiempo en movimiento, el costo operativo se vuelve determinante. Por eso, la mayoría de los repartidores elige motos urbanas de baja cilindrada, pensadas para un uso intensivo, con bajo consumo y mantenimiento simple.

Se trata, en general, de modelos de entre 110 y 125 cc, livianos, ágiles y fáciles de maniobrar en el tránsito denso. Estas motos permiten resolver recorridos cortos y medianos con rapidez, estacionar sin complicaciones y afrontar una jornada de trabajo con costos previsibles. A esa ecuación se suma la disponibilidad de repuestos y una mecánica conocida por cualquier taller, dos factores clave cuando la moto es una herramienta de trabajo diaria.

El principal beneficio está en la eficiencia: consumen poco combustible, tienen gastos de mantenimiento contenidos y responden bien al uso urbano. La contracara aparece en las limitaciones propias del segmento: prestaciones acotadas, menor velocidad final, poco confort para jornadas muy extensas y escasa aptitud para rutas o para transportar cargas pesadas de manera sostenida.

Son elegidas porque consumen poco combustible y responden bien al uso urbano Ricardo Pristupluk� - LA NACION

Dentro de este universo, la Honda Wave 110 es uno de los modelos más difundidos entre repartidores. Su consumo aproximado no supera los 2 litros cada 100 kilómetros, un dato central para quienes dependen del rendimiento diario. Con un tanque de 3,7 litros, la autonomía promedio ronda los 150 kilómetros, lo que la posiciona como una de las motos más económicas de su segmento para el trabajo urbano.

El kilometraje también es un factor clave para calcular el gasto mensual. En una ciudad grande, una moto de delivery suele recorrer entre 80 y 120 kilómetros por día, según la zona y la cantidad de pedidos. Tomando una referencia de 26 días de trabajo al mes, eso implica entre 2080 y 3120 kilómetros mensuales. Con el consumo estimado de la Wave 110, el requerimiento de combustible se ubica en un rango de 41,6 a 62,4 litros por mes.

La Honda Wave 110 tiene un consumo que no supera los 2 litros cada 100 kilómetros motos.honda.com.ar

Con esos números sobre la mesa, el costo final depende del precio del combustible. Al cierre de esta edición, en las estaciones YPF de Ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper cotizaba a $1611. Así, el gasto mensual en combustible para una moto de delivery se mueve, aproximadamente, entre $67.000 y $100.500, según el nivel de actividad.