Lanzan una nueva moto pensada para la ciudad en la Argentina

El mercado de motos sigue aumentando su oferta en un mercado creciente en ventas. En esta ocasión fue el turno de la marca británica Triumph, que presentó la nueva Tiger Sport 800 y completó su portafolio. El lanzamiento se realizó de forma simultánea en ocho concesionarios distribuidos en distintas provincias del país.

La compañía, representada en la Argentina por el Grupo Corven, en 2025 incrementó un 250% su market share respecto de 2024 y triplicó su volumen de ventas, junto a ocho nuevos modelos y renovaciones.

La nueva Tiger Sport 800 busca “ofrecer un balance preciso entre el manejo deportivo y la capacidad para viajes de larga distancia”, según la definió la empresa en un comunicado. Su nuevo motor tricilíndrico de 800 cc refrigerado por líquido, es capaz de entregar 115 CV a 10.750 rpm y 84 Nm a 8500 rpm (con el 90% del par disponible a lo largo de todo el rango medio).

Equipa el nuevo motor tricilíndrico de 800 cc capaz de entregar 115 CV y 84 Nm de torque

Este impulsor es acompañado por una caja de cambios de seis velocidades con Triumph Shift Assist de serie y un escape con sistema de colector de acero inoxidable con silenciador lateral.

El modelo mide 2073 mm de largo, 828 mm de ancho (con manillares), 1386 mm de alto (sin espejos), con una altura del asiento de 835 mm y una distancia entre ejes de 1422 mm. A su vez, cuanta con un peso en orden de marcha de 214 kg y un tanque con capacidad de 18,6 litros.

Su tanque tiene una capacidad de 18,6 litros

Este chasis de estructura perimetral de acero tubular se combina con suspensiones Showa ajustables, frenos radiales de alto rendimiento y una carrocería aerodinámica, con los deflectores integrados y la ergonomía pensada para ser confortable en viajes largos. Su neumático delantero es 120/70 R 17 y el trasero 180/55 R 17, con llantas de aluminio fundido.

Trae suspensiones Showa ajustables

En materia tecnológica incorpora iluminación full-LED, panel de instrumentos LCD TFT y conectividad Bluetooth mediante My Triumph. Suma a lo mencionado acelerador electrónico, control de tracción desconectable y ABS optimizado para curvas. A su vez, cuenta con los modos de conducción seleccionables Sport, Road y Rain.

Viene con panel de instrumentos LCD TFT y conectividad Bluetooth mediante My Triumph

El modelo sale al mercado argentino en el color Sapphire Black a un precio de US$23.000 y una garantía de dos años sin límite de kilometraje. Finalmente, declara un consumo de 4, 7 litros cada 100 km.

Sale al mercado argentino a un precio de US$23.000

En la presentación de la nueva moto de 800cc, el responsable de Triumph en el país, Juan Pablo Balzano, declaró: “El motor tricilíndrico entrega la potencia y las sensaciones que todo motociclista busca, tanto en la ciudad como en los viajes de fin de semana”.