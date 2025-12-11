Industria automotriz: cae la producción, pero las exportaciones muestran un tímido repunte

La industria automotriz argentina registró en noviembre nuevamente una caída en su producción y ventas mayoristas, aunque con un repunte en sus exportaciones respecto al mes anterior. La fabricación de vehículos alcanzó las 37.961 unidades, lo que representó una disminución del 19,6% en comparación con octubre y un desplome del 29,3% frente al mismo mes de 2024, según el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

Este desempeño mensual, que se realizó con 18 días hábiles de actividad (cuatro jornadas menos que el período precedente), refleja las diferencias que existen en el sector entre el gran momento que registran los patentamientos contra las cifras de producción y exportación.

No obstante, al analizar el acumulado de los once meses de 2025, la producción totalizó 464.408 vehículos, una cifra se ubicó apenas un 0,9% por debajo del volumen registrado en el mismo lapso de 2024 (468.553 unidades), indicando una estabilidad relativa en la producción anual a pesar de las fluctuaciones mensuales, pero también una falta de aprovechamiento de la recuperación sectorial anual.

En el acumulado la producción totalizó 464.408 vehículos, un 0,9% por debajo del volumen registrado en 2024 LOU BENOIST - AFP

En cuanto al comercio exterior, las terminales automotrices exportaron 31.248 unidades en noviembre. Este volumen significó una mejora del 5,5% en su comparación con octubre, pero una baja del 3,1% respecto a noviembre del año pasado. El total acumulado de envíos al exterior entre enero y noviembre de 2025 alcanzó las 260.681 unidades, lo que representa una contracción del 9,5% en comparación con el mismo período de 2024.

Por otro lado, las ventas mayoristas, es decir las entregas a la red de concesionarios, también mostraron una contracción mensual. El sector comercializó 35.249 vehículos en noviembre, un 21,3% menos que en octubre y un 12,1% por debajo de los volúmenes de noviembre de 2024. Sin embargo, la perspectiva anual para las ventas mayoristas es notablemente positiva.

Las terminales automotrices exportaron 31.248 unidades en noviembre Gentileza Toyota

De enero a noviembre de 2025, las automotrices colocaron en sus redes un total de 535.270 unidades. Este volumen arrojó un crecimiento del 47,9% respecto a las 361.944 unidades comercializadas en el mismo período de 2024. Este significativo aumento evidencia una recuperación del canal mayorista, impulsada por “una recomposición de la oferta, programas comerciales y la recuperación que registraron las herramientas de financiamiento”, según el informe.

A su vez, el nuevo presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano —sucedió a Martín Zuppi—, destacó que “la industria automotriz argentina cerró noviembre con resultados dispares entre producción, exportaciones y ventas mayoristas”.

La Toyota Hilux fue el modelo más vendido en noviembre toyota.com

El directivo explicó que “la menor disponibilidad de jornadas productivas, las modificaciones en los planes industriales en algunas plantas y el reordenamiento de mercado, influyeron en el desempeño mensual de la producción”. Añadió que, aun así, “el sector sostuvo niveles de actividad que, en el acumulado del año, muestran cierta estabilidad en producción y un crecimiento significativo en ventas mayoristas, aunque con un retroceso en las exportaciones”.

En este contexto, Pérez Graziano remarcó que el frente externo sigue siendo un desafío estratégico. Subrayó la necesidad de avanzar en la reducción de la carga fiscal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.