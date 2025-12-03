Los 50.000 autos que llegarán al país en 2025 sin pagar el impuesto aduanero

La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía formalizó la asignación de cupos de importación con arancel cero para miles de vehículos automotores electrificados. La medida busca facilitar el ingreso de modelos híbridos y eléctricos al mercado argentino, eximiendo a 50.0000 unidades anuales a pagar el Derecho de Importación Extrazona del 35% a vehículos con un valor FOB de hasta US$16.000 —puestos en su puerto de origen, antes de pagar impuestos—.

La asignación de estos cupos, bajo la órbita del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, se concretó tras una convocatoria que prioriza el precio en dólares de los vehículos y la fecha estimada de nacionalización como criterios de selección.

El proceso evaluó las solicitudes entre el 6 y el 16 de octubre de 2025, sentando las bases para la oferta futura. Se le asignaron 19.280 a las terminales (quienes fabrican en el país) y 30.720 para importadores.

La medida busca empujar los precios del sector automotor hacia abajo y promover los vehículos electrificados

Entre las automotrices miembro de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), Ford obtuvo el mayor cupo con 10.000 unidades para su modelo Territory (híbrido), consolidando su fuerte apuesta en el segmento de los SUV. Por su parte, Chevrolet recibió 4080 unidades para sus modelos Spark (eléctrico) y Captiva (híbrido enchufable).

El Grupo Stellantis consiguió 1900 unidades para su joint venture Leapmotor (traerá los modelos C10 REEV, B10 REEV) y el Fiat 600 eléctrico. Citroën, también del grupo, obtuvo 1700 unidades para sus C4 y C3 electrificados. Por su parte, Renault cerró la lista de fabricantes con 1600 unidades para el Arkana E-Tech.

Chevrolet lanzó la reserva del Captiva, su SUV híbrido enchufable

Por parte de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores en Argentina (Cidoa), las asignaciones reflejan la fuerte irrupción de las marcas asiáticas en el mercado local. BYD lidera con 3700 unidades (repartidas entre los modelos Dolphin, Dolphin Mini, Seal 5, Song Pro y Yuan Pro), seguido por grupos como Great Wall, que se anotó con 2656 unidades de los modelos Haval H7, ORA, V7, H6 y Haval Jolion.

Por el lado de Changan/Deepal/JMEV tendrán unas 2469 unidades, que incluirá los Changan CS55 y Eado, el Deepal S05 y el JMEV Eveasy. Otros cupos notables se otorgaron a Chery (3230), que podrá traer los Arrizo 8, Tiggo 2, Tiggo 4, Tiggo 5, Tiggo 7 y Tiggo 8 y a BAIC (2093), con los BJ30, EU5, X55 Hybrid y X7 Hybrid.

A su vez, desembarcan en el país Arcfox (2064), que sumará los S5, T1, T5 y Kaola S; Lynk & Co (1597), que importará los 01, 02 y 03; Soueast/Xpeng (1539), habilitada para los Soueast S06, S07 y D03; Forthing que incorporará los M4, S50EVK y SX5G, con 626 unidades.

BYD lidera el cupo de los importados con 3700 unidades

Además, otros de los modelos incluidos en el expediente son de Dongfeng (1236), con los BOX, Huge y Mage; MG (1258), que podrá ingresar los MG3 y ZS; Bestune (1154), con los T77 y T99; DFSK (1140), con los E5 y Glory 500; Suzuki (1093), que traerá los Across y Swift; y Jetour (1029), habilitada para los S06 y T1.

A su vez, marcas como GAC —que podrá importar los Emkoo, ES y GS4—, JAC —con los E30X y JS6—, Kaiyi —con el X7—, Aion —que ingresará los UT y V— y Skywell —con los ET5 y HT-i— también obtuvieron cupos. Otro de los modelos que figura en el listado es el ID.3 de Volkswagen, con seis unidades, pero que ingresaría de la mano de la firma Ramseramse y no de Volkswagen Argentina.

El Baic BJ30 fue el modelo híbrido más vendido en la Argentina en noviembre

La resolución estableció además un orden de espera para solicitudes que, cumpliendo requisitos, no obtuvieron el cupo deseado o recibieron uno inferior. Esto permitirá la reasignación de eventuales remanentes por renuncias o incumplimientos previstos en la normativa vigente, como ya ocurrió con el de este año.

Cuáles eran las condiciones para aplicar al cupo

La convocatoria establece un conjunto preciso de requisitos técnicos y comerciales para que un vehículo pueda ingresar al país sin pagar el arancel extrazona del 35%, con un límite de 50.000 unidades anuales, en un proceso de promoción que durará cinco años —es el segundo en el que se implementa—.

El criterio central es el valor FOB, que no puede superar los US$16.000 en su puerto de origen. Sobre ese límite se estructura todo el sistema, ya que el objetivo del Gobierno era el de disminuir el precio de los autos por competitividad.

Skywell llegará de la mano del ET5 Zurueta, Inaki (Redacción)

A su vez, la norma fija parámetros estrictos de seguridad, potencia y autonomía para garantizar que los vehículos sean aptos para un uso urbano regular. Para calificar, deben pesar al menos 400 kilos, contar con una potencia superior a los 15 kW (equivalentes a unos 20 caballos de fuerza) y ofrecer una autonomía mínima de 80 kilómetros. Estas condiciones surgieron para impedir el ingreso de microvehículos eléctricos de muy baja capacidad, que no respondan a estándares de circulación tradicional.

El régimen admite un abanico amplio de tecnologías, siempre que cumplan con los requisitos mencionados: pueden ingresar vehículos 100% eléctricos, híbridos convencionales, Mild Hybrid (con motor eléctrico auxiliar) e híbridos enchufables.