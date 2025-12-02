La automotriz que congeló los precios y vende sus autos en 12 cuotas a tasa 0%

En un movimiento estratégico que busca aumentar las ventas a fin de año y atraer a más consumidores, Honda Argentina comunicó el congelamiento de los precios de todos sus modelos 0km para diciembre de 2025. La decisión, que rige desde el 1° de diciembre, se complementa con la continuidad de las opciones de financiación, incluyendo una tasa del 0% en 12 cuotas fijas en pesos a través del Banco Santander.

Esta medida se produce en un contexto de altibajos para el mercado automotor argentino. Las ventas de vehículos 0km en noviembre registraron un total de 34.905 unidades, lo que representó una disminución intermensual del 33,2% respecto a octubre y una caída del 3,6% en comparación con el mismo mes de 2024.

A pesar de estas mermas recientes, el acumulado anual mantiene una tendencia positiva, con 587.666 vehículos patentados hasta la fecha, lo que significa un aumento del 49,7% en relación al acumulado de 2024, según datos reportados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El Honda HR-V inicia su versión LX CVT a $45.890.000

En este marco, la oferta de Honda para diciembre incluye al HR-V, que inicia su versión LX CVT a $45.890.000 y la EXL CVT a $51.240.000. Además, el ZR-V TRG CVT, por su parte, se posiciona en $59.990.000. Dentro de los modelos comercializados en dólares, el nuevo CR-V en su versión EXL AWD CVT se ofrece a US$70.800 y la versión electrificada CR-V Advanced Hybrid a US$74.900.

El nuevo CR-V en su versión EXL AWD CVT se ofrece a US$70.800

Los sedanes híbridos, como el Civic Advanced Hybrid, se encuentra a US$54.000, mientras que el Accord Advanced Hybrid alcanza los US$70.500. La automotriz especificó que estos valores son precios sugeridos al público para todo el país (excluyendo Tierra del Fuego) y no incluyen gastos de flete ni patentamiento. La estrategia de precios congelados de Honda, entonces, se presenta como una propuesta de estabilidad en un fin de año automotor que exhibe cifras complejas y un mercado en constante adaptación.

HR-V LX CVT: $45.890.000

$45.890.000 HR-V EXL CVT: $51.240.000

$51.240.000 ZR-V TRG CVT: $59.990.000

$59.990.000 CR-V EXL AWD CVT: US$70.800

US$70.800 CR-V Advanced Hybrid: US$74.900

US$74.900 Civic Advanced Hybrid: US$54.000

US$54.000 Accord Advanced Hybrid: US$70.500

El el Civic Advanced Hybrid cotiza a US$54.000

Sebastián Beato, presidente de Acara, evaluó el desempeño de noviembre como “un buen número”, considerando la particularidad del mes. “Recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”, explicó.

El ejecutivo también proyectó expectativas optimistas: “Seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses. Esperamos que se avance con los temas laborales e impositivos que se mencionan, que sigamos con crédito a tasas cada vez más convenientes, algo clave para dinamizar nuestro sector, y que la rueda siga girando en 2026 como lo ha hecho durante todo este año”.

El Honda Accord Hybrid alcanza los US$70.500

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.