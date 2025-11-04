La automotriz que congeló sus precios y aplicó bonificaciones para su auto insignia

En el marco de un sector que crece en ventas y que mantiene niveles de patentamientos récord en los últimos siete años, una automotriz decidió aplicar una bonificación para uno de sus autos insignia y congelar el valor del resto de su portfolio.

Se trata de Honda, que bajó el precio de lista del Civic y mantuvo intactos a los demás modelos de su gama. De esta manera, así quedaron configurados los precios de la automotriz japonesa para todo el mes de noviembre:

HR-V LX: $45.890.000

$45.890.000 HR-V EXL: $51.240.000

Honda HR-V

ZR-V TRG: $59.990.000

Honda ZR-V

CR-V EXL AWD: US$70.800

US$70.800 CR-V Advanced Hybrid: US$74.900

Honda CR-V

Civic: US$49.900 (queda en este precio tras la bonificación de US$4100)

Honda Civic hibrido

Accord: US$70.500

El Honda Accord Híbrido

Los vehículos salen al mercado en un momento favorable para los modelos importados, que fueron ganando participación bajo este Gobierno con la normalización de las importaciones seguida de una mayor apertura. Desde comienzos de año que los modelos provenientes del exterior vienen ganando más terreno. En enero, un 47% de las unidades patentadas en la Argentina eran de origen nacional, mientras que en octubre ese porcentaje fue del 40%, lo que marca una caída de siete puntos.

Puntualizando en el caso de Honda, en octubre vendió 291 unidades, un 0,6% de todo el mercado de autos. En el acumulado anual lleva unos 3230 vehículos patentados, lo que representó un crecimiento del 58,3% respecto al mismo período del año pasado.

En el análisis del mercado automotor en general, en los primeros diez meses del año se acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto del 2024. Si el análisis solo se realiza en los autos (excluyendo a los vehículos comerciales livianos y pesados) la variación interanual acumulada es del 64,8%.