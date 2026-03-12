La automotriz que juega fuerte, confirma alianzas internacionales y ve a la Argentina como actor clave de la región

El mercado automotriz experimenta profundos cambios a nivel global. Las automotrices atraviesan momentos cruciales donde las estrategias a adoptar se convierten en la clave de la subsistencia, especialmente ante el avance de las marcas de origen chino.

Años atrás, cuando en el Renault Group todavía estaba Luca de Meo como CEO, la firma del rombo presentaba la Renaulution, un plan de acción global que priorizaba el valor sobre la cantidad y que buscaba devolverle a la marca la solidez que gozaba años atrás.

Se puso como fecha límite 2025, fecha que coincidió con la salida de De Meo y la llegada de François Provost a la conducción del grupo, que incluye marcas como Dacia, Alpine, Mobilize, además de la conocida Renault.

Es en ese contexto que 2026 se convierte en el puntapié inicial para la nueva etapa de la marca. Su nuevo plan, dado a conocer bajo el nombre de futuREady, busca adaptarse a los demandantes requisitos globales con foco en la expansión (quieren llegar a dos millones de unidades para 2030) y la electrificación: los autos a producir en Europa serán 100% electrificados y, fuera de la región europea, 50% electrificados y 50% a combustión.

En el marco de la presentación de este plan, se realizó una rueda de prensa internacional a la que asistió LA NACION y que contó con la presencia de Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault. Allí, el ejecutivo reconoció los ciclos económicos cambiantes que experimentó Latinoamérica, pero marcó como punto clave el crecimiento que la marca tuvo en los últimos años en la región.

Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault

El foco estuvo puesto en los lanzamientos que llegaron a la Argentina y países vecinos en los últimos años, especialmente Kardian, de gran comportamiento en ventas, y Boreal, la nueva gran apuesta del rombo. Los próximos pasos tendrán a Latinoamérica como jugador clave, con varios proyectos confirmados para Colombia, la Argentina y Brasil. En paralelo, Renault quiere ampliar su operación en Europa junto con Marruecos y Turquía y reforzarse en India y Corea.

Para ello habrá alianzas. Geely, el gigante productivo chino, es el socio global de Renault en varios países, como Corea y Brasil. “En los últimos años aprendimos que el volumen y la escala no siempre es lo más importante. En un mundo muy fragmentado, con regulaciones cambiantes cada año y nuevas reglas internacionales, tenés que ser muy ágil. Eso significa no dudar en asociarse si es valioso", remarcó Cambolive en el encuentro.

La llegada de esa alianza a Brasil es un gran paso para una automotriz que busca profundizar, afianzar y expandir su relación con la región. Cambolive señaló que la alianza con la firma china le permitiría, además, crecer en volumen y participación de mercado a nivel global. En América Latina, el arribo de esa unión en territorio brasileño es la clave, según el nuevo plan, para la fabricación en conjunto de autos para ese mercado y, por qué no en un futuro, para la región, Argentina incluida.

Renault Kardian, una de las grandes apuestas que la marca hizo en la región

Si bien el ejecutivo admitió “estar abierto a alianzas seleccionadas", también sostuvo en el encuentro que no quieren “depender únicamente de grandes socios”, motivo por el cual apuestan fuerte a vehículos de producción íntegramente propia.

Y allí, por ejemplo, aparece la Argentina. “Siempre tuvimos en la Argentina expertiz en pickups y es por eso que destinamos nuestras inversiones en este segmento tan estratégico del mercado argentino”, respondió Cambolive ante la consulta de LA NACION.

En concreto, hizo referencia al desarrollo de la pickup de media tonelada conocida bajo el nombre de Proyecto Niágara. La camioneta se fabricará en la planta cordobesa de Santa Isabel y estaría lista para salir a la venta en los próximos meses.

Concept de la Renault Niagara; la pickup será lanzada en la Argentina en pocos meses y su producción también se enfocará en varios mercados regionales

“El primer paso es el lanzamiento y producción de Niágara. Una vez que la tengamos, tomaremos una posición muy importante en vehículos comerciales livianos, que es una arista que queremos explorar. Después, tenemos que analizar todas las posibles alianzas para expandir la posición que tenemos en la Argentina, sabiendo que la marca Renault es muy fuerte", amplió.

Durante el encuentro, el ejecutivo cerró remarcando la importancia de Niágara para la competitividad local. La pickup tendrá un fuerte destino de exportación, llegando a Brasil, Colombia y México. Pero la clave, a su vez, será la pata impositiva. “Necesitamos impuestos más bajos. Eso debería permitirnos apostar por mayor volumen en otros países“, concluyó Cambolive.

Este plan apuesta por una gran batería de lanzamientos de cara a 2030. Serán 36 en total, 26 propios de la marca Renault que serán 12 para Europa y 14 para lo que el grupo denomina “fuera de Europa” que incluye a la región latinoamericana, India y Corea.