Así es la nueva pickup que será la gran apuesta de una marca francesa: se lanzará en septiembre

Renault dio un paso más en uno de sus proyectos industriales más importantes para la región y confirmó que su futura pickup fabricada en la Argentina se llamará Niagara. El modelo, que hasta ahora era conocido internamente como “Proyecto Niagara”, será presentado oficialmente el próximo 10 de septiembre y llegará a los mercados latinoamericanos hacia finales de 2026.

La nueva camioneta será producida en la histórica planta de Santa Isabel, en Córdoba, y representa uno de los lanzamientos de la estrategia global “futuREady”, el plan con el que la automotriz prevé lanzar 14 nuevos modelos fuera de Europa antes de 2030.

Renault anunció que su nueva pickup se llamará Niagara

Según explicó la compañía, el nombre Niagara “sugiere grandeza, poder y robustez, al tiempo que invita a explorar la naturaleza”, comentó Sylvia Dos Santos, responsable global de estrategia de nombres de Renault. La elección remite al origen nativo americano del término y a la potencia asociada con las cataratas del mismo nombre.

La pickup se llamará Niagara

La pickup estará inspirada en el Renault Niagara Concept, el prototipo que la marca presentó en 2023 para anticipar el rumbo estético y conceptual de este nuevo producto. Aquella propuesta adelantaba una camioneta compacta de líneas marcadas, enfoque aventurero y tecnologías electrificadas, pensada especialmente para mercados emergentes y con foco en América Latina.

El lanzamiento también marca una redefinición industrial para Santa Isabel. Luego del final de la producción conjunta de las Nissan Frontier y Renault Alaskan en octubre del año pasado, además del cierre de ciclo de los Renault Logan y Renault Sandero, la planta cordobesa comenzó una reconversión orientada al nuevo proyecto.

La camioneta es la gran apuesta de Renault para los próximos años

Ese cambio implica dejar atrás el acuerdo industrial que Renault mantenía con Nissan desde 2018, cuando ambas compañías habían invertido cerca de US$600 millones para producir pickups medianas en la Argentina. Con la salida de esos modelos, la automotriz francesa concentrará ahora gran parte de su capacidad productiva en Niagara, que ocupará aproximadamente dos tercios de la operación industrial de Santa Isabel y funcionará con dos turnos completos.

La apuesta no es menor. El segmento de las pickups compactas y de media tonelada ganó relevancia en América Latina en los últimos años, impulsado por una demanda que combina uso urbano, recreativo y laboral. En ese contexto, Renault busca posicionarse con un producto propio, desarrollado específicamente para la región y alineado con la nueva estrategia internacional de la marca.

La automotriz francesa concentrará ahora gran parte de su capacidad productiva en Niagara

Desde la compañía sostienen que la futura Niagara apuntará tanto a clientes particulares como profesionales, con una propuesta enfocada en versatilidad, confort y tecnología. Además, formará parte de la renovación regional de la gama Renault, junto a recientes lanzamientos como los Kardian, Koleos y más recientemente el SUV Boreal.