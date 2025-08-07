Estos son los 10 SUV más baratos en la Argentina en agosto

El segmento de los SUV es uno de los que más creció en el mercado local en los últimos años. Parte de este impulso se explica por el regreso de programas de financiación con tasas más competitivas y por el lanzamiento de nuevos modelos que ampliaron la oferta, como el Citroën Basalt, el Renault Arkana y el Ford Everest, entre otros.

En este contexto de reactivación, las automotrices ya publicaron sus listas de precios sugeridos al público para agosto. Y no pasaron desapercibidas dado que los aumentos registrados estuvieron por encima de la tendencia de los meses anteriores.

Como consecuencia de la crecida de la cotización del dólar oficial (escaló un 13% a fines de junio), las marcas actualizaron sus valores en torno al 5%, aunque variando según la decisión comercial de cada terminal.

De esta manera, el listado de los 10 SUV más accesibles quedó conformado de la siguiente manera; se tomaron para este análisis las versiones de entrada de gama de cada uno, pudiendo aumentar el valor si se opta por versiones más equipadas.

JAC S2: $27.263.000

$27.263.000 Citroën Basalt: $27.700.000

$27.700.000 Nissan Kicks Play: $30.374.200

$30.374.200 Renault Kardian: $31.050.000

$31.050.000 Chevrolet Tracker: $31.774.900

$31.774.900 Fiat Pulse: $32.669.000

$32.669.000 Citroën C3 Aircross: $32.760.000

$32.760.000 Renault Duster: $34.040.000

$34.040.000 Volkswagen Nivus: $34.434.250

$34.434.250 Peugeot 2008: $39.970.000

El JAC S2 es el SUV más económico de la Argentina acorde a los precios de lista oficiales

Cabe destacar que el Grupo Stellantis —que agrupa a marcas como Citroën, Fiat, Jeep, RAM, Peugeot y DS— aplicó un incremento del 12% en su lista oficial de precios. Sin embargo, desde la compañía señalaron que el impacto real para el consumidor sería menor, con un ajuste promedio del 5,5%. En ese marco, el Citroën Basalt, que figura en la lista por $27.700.000, puede encontrarse en concesionarios a $25.899.500 durante agosto (un 6,5% menos que el precio de lista).

Cuáles son los SUV más vendidos en la Argetnina

El ranking de los SUV más vendidos en el mercado argentino mostró un cambio según los registros correspondientes a julio. El Toyota Corolla Cross, un SUV fabricado en Brasil, se convirtió en el nuevo líder del segmento al acumular 12.149 unidades patentadas entre enero y julio, de acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Toyota Corolla Cross

Con este avance, el Volkswagen Taos, que venía liderando el ranking en los últimos meses, descendió al segundo puesto aunque sigue muy cerca del modelo de Toyota, con 11.760 unidades registradas en el mismo período. El podio lo completa el Chevrolet Tracker, que se mantuvo firme en la tercera posición tras haber recibido este año un restyling que renovó su estética y reforzó su presencia en el competitivo segmento de los SUV compactos.

El Chevrolet Tracker, tercero en el ranking anual, experimentó cambios hace apenas unas semanas

Así, el TOP 10 de los más vendidos quedó de la siguiente manera:

Toyota Corolla Cross: 12.149 ventas anuales

12.149 ventas anuales Volkswagen Taos: 11.760

11.760 Chevrolet Tracker: 11.312

11.312 Peugeot 2008: 9866

9866 Renault Kardian: 7659

7659 Volkswagen T-Cross: 7292

7292 Ford Teritory: 6990

6990 Jeep Compass: 6956

6956 Jeep Renegade: 6498

6498 Citroën C3 Aircross: 5636

Volkswagen Taos