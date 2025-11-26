La escuela técnica de una automotriz que enseña con 10 impresoras 3D y tres robots industriales

Ford Argentina celebró los 60 años de su Escuela Técnica Henry Ford (ETHF), fundada el 6 de abril de 1965 dentro del predio industrial de Pacheco, en un evento que contó con la presencia de alumnos, docentes, graduados y directivos.

El centro educativo nació con el objetivo de formar técnicos para acompañar el impulso industrial argentino de mediados de los años sesenta. Hoy, la institución cuenta con 223 estudiantes y ya superó los 1400 graduados.

Uno de los graduados que estuvo presente en el acto a través de un video fue Silvio Illi, actual presidente y CEO de Auto Alliance Thailand (joint venture entre Ford y Mazda), quien recordó: “La Escuela Técnica Henry Ford no solo me formó técnicamente, sino que me enseñó a mirar el futuro con responsabilidad. Recuerdo a los docentes que, con dedicación, me dieron herramientas —técnicas y humanas— que han guiado cada decisión de mi vida profesional".

El evento conmemorativo se realizó en las instalaciones de la escuela y contó con la participación del presidente de Ford Argentina y Sudamérica, Martín Galdeano. “Tenemos que exigirnos tener la mejor escuela técnica de la Argentina y ustedes, estudiantes y familias de la escuela, nos lo tienen que exigir a nosotros constantemente. Eso es lo que nos va a empujar los próximos 60 años”, señaló durante el acto.

Los invitados también participaron de una recorrida guiada por los propios alumnos, quienes presentaron proyectos en robótica, electrotecnia, mecánica, diseño 3D y soluciones educativas con tecnologías aplicadas al sector automotriz y a la industria en general.

La escuela cuenta hoy con 10 impresoras 3D, tres robots industriales ABB con PLC programable, cortadoras láser, dos pickups Ford Ranger para prácticas reales de diagnóstico y reparación y múltiples laptops con headsets y nuevos laboratorios técnicos.

Desde 1983, la ETHF cede sus instalaciones por la noche al Centro de Enseñanza de Nivel Superior N.º 451 de Tigre, donde actualmente cursan alrededor de 30 adultos que pueden finalizar gratuitamente sus estudios secundarios. Además, la escuela mantiene un programa de pasantías universitarias para promover la inserción laboral: hoy alrededor de 100 graduados trabajan en Ford como pasantes, empleados, gerentes o directores.

Con escolaridad mixta desde el año 2000, la institución sostiene la misión de formar técnicos de preparados para insertarse, intervenir y transformar la industria en la que se desenvuelvan.