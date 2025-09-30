La experiencia de manejo de autos de alta gama que fue un éxito en Buenos Aires y llegaría al resto del país

En el marco de un evento organizado por BMW Group Argentina, LA NACION tomó contacto con varios de los modelos que la marca vende en el mercado local.

“No realizábamos The BMW Experience en el Autódromo dede 2018. Y estamos felices de poder hacerlo nuevamente y de poder acercar a nuestros clientes toda la gama que hoy estamos ofreciendo en el país, que es la misma que se está ofreciendo mundialmente”, comentó la CEO de la automotriz, Ivana Dip.

BMW presentó sus últimos lanzamientos

La jornada tuvo objetivo doble. Por un lado, permitir probar en pista los distintos modelos de la marca y, por el otro, realizar los lanzamientos de dos modelos MINI (la marca inglesa pertenece al Grupo BMW). En ese sentido, se presentó la cuarta generación del MINI John Cooper Works, la versión deportiva del hatchback para el segmento B y también se introdujo la variante Cabrio del Cooper S.

“La personalidad deportiva y el racing heritage de MINI se percibe de forma intensa en este nuevo John Cooper Works, que en todo momento transmite su gran capacidad dinámica a través del característico go-kart feeling”, comentó Leandro Larregina, gerente de Ventas y Desarrollo de Red de BMW & MINI.

Además, se exhibió la única unidad que llegó al país del M5, el sedán deportivo que ofrece 727 CV de potencia y que alcanza los 305 km/h de velocidad máxima.

Algunos propietarios de autos de la marca aprovecharon para dar vueltas por el circuito con sus autos

Las pruebas de manejo se realizaron sobre el circuito número 5 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y estuvieron a cargo del equipo de pilotos que comandan César ‘Tim’ Pairetti y Leonel Bovalina.

La experiencia propuso hacer varias vueltas con distintos modelos: una primera de reconocimiento y las demás libres.

El BMW M2 estuvo presente en este evento

El objetivo fue que los asistentes pudieran comprobar en vivo no solo la potencia de estas máquinas en un entorno controlado como lo es una pista de carreras, sino testear de manera dinámica los distintos sistemas y tecnologías que ofrecen estos autos.

“Probé el M240. Es un auto muy rápido pero al mismo tiempo muy seguro gracias a los distintos controles que frece. Y más allá de su potencia, hay que destacar cómo dobla y cómo frena, y cómo actúan esos sistemas para ayudar a controlar el auto”, comentó uno de los asistentes al encuentro.

Las pruebas de manejo fueron en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires

Larregina sugirió que puede haber alguna posibilidad de proyectar un encuentro de este tipo en el interior del país, no en otro autódromo, pero, si en algún espacio para realizar pruebas de manejo con la gama actual y siempre de acuerdo con la red de concesionarios.

BMW exhibió las motos de su portfolio

“Además, pudimos mostrar los distintos sistemas de propulsión que ofrecemos”, dijo Larregina.

Igualmente, Dip detalló que este año la marca celebra 25 años como subsidiaria en la Argentina, y que sólo hay tres de este tipo en América Latina: Argentina, Brasil y México.

“Tenemos un crecimiento sostenido en ventas, a esta altura del año ya superamos las del año pasado y apostamos a casi duplicarlas, estamos felices por eso, los clientes están respondiendo de manera increíble a esta gama que tenemos. Estamos presentes en todos los segmentos y además con autos y con motos muy valorado por los clientes. The Experience BMW ha sido un gran encuentro, una manera más de celebrar estos 25 años de la subsidiaria con nuestros clientes y la gama más moderna de BMW”, concluyó Dip.