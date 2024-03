Escuchar

La Fábrica Santa Isabel de Renault, en Córdoba, cumplió 69 años y ya se prepara para recibir un nuevo modelo, la pick up compacta de media tonelada que la automotriz sumará a su línea de producción, confirmó el presidente de la filial local de la firma francesa, Pablo Sibilla, con motivo del aniversario de la planta.

“En los últimos años, hemos puesto un fuerte énfasis estratégico en incrementar la producción nacional en nuestra Fábrica Santa Isabel. Un claro reflejo de este enfoque fue la confirmación del proyecto con perfil exportador que anunciamos a comienzos del año pasado, a partir del desarrollo de una pick-up de media tonelada”, indicó Sibilla. “Es fundamental para nosotros festejar el pasado, pero mirar hacia el futuro: por eso, estar hoy trabajando intensamente para concretar este nuevo proyecto es el mayor regalo que podemos darle a Fábrica Santa Isabel en un nuevo aniversario”, agregó.

El proyecto de la pick up de media tonelada estará basado en el concept Niagara exhibido en Brasil a fines del año último, tendrá una estructura monocasco y Renault fabricará también una versión para su aliada internacional Nissan. La nueva pick up compacta ocupará el lugar de la Oroch en la oferta de la marca del rombo y se producirá solo en la Argentina para exportar a toda la región. Renault no anunció todavía el monto que implicará la inversión, pero la radicación del proyecto está confirmada.

La fábrica de Santa Isabel de Renault

En la planta de Santa Isabel, la automotriz produce hoy seis modelos: Sandero, Stepway, Logan, Kangoo en sus versiones pasajero y furgón, y la pick up mediana Alaskan. En 2023, la planta produjo más de 70.000 unidades. Emplea en este momento alrededor de 2200 colaboradores.

La automotriz francesa está presente en la Argentina desde 1959, cuando se asoció con IKA (Industrias Kaiser Argentina) que había construido, cuatro años antes, una fábrica de automotores en la provincia de Córdoba. Desde ese momento, Santa Isabel lleva fabricados más de 3,4 millones de vehículos de 34 modelos y versiones diferentes, entre ellos íconos como: Fuego, Torino, el Renault 4 -que el año último cumplió 60 años-, Renault 12, Clio, y Kangoo.

Diego Paulini, director de la Fábrica Santa Isabel, destacó a propósito del aniversario de la planta que “es notable destacar la transformación que atravesó nuestra fábrica a lo largo de estos 69 años de existencia. Hoy en Santa Isabel contamos con las últimas tecnologías de industria 4.0 en su proceso productivo y una de las características que más orgullo nos da en la actualidad es su nivel de calidad, cuyos indicadores nos posicionan en el top 10 de las mejores plantas de Renault”.

Entre sus avances tecnológicos, la planta cuenta hoy con más de 120 robots incorporados, carros guiados de manera automatizada, tablets en los puestos de trabajo de los operadores, formaciones con realidad virtual e impresoras 3D. También, en los últimos años, se radicó en la fábrica un polo de ingeniería regional donde más de 200 personas trabajan brindando el servicio de ingeniería para toda la Región América, y también para proyectos globales.

El 21% del total de operarios en la fábrica de Renault son hoy mujeres

Como datos curiosos de su historia, de la planta de Córdoba salieron los tres Torino de la histórica Misión Argentina que compitió en las 84 Horas de Nürburgring en 1969, en un equipo liderado por Oreste Berta en la preparación de los vehículos, y con Juan Manuel Fangio como director deportivo.

El Torino, modelo emblemático salido de la planta cordobesa Prensa Renault

También se fabricó en Santa Isabel el “Papa Móvil” con el que Juan Pablo II recorrió la Argentina en su segunda visita al país en 1987. El vehículo fue concebido a partir de una Renault Trafic y adaptada a las necesidades de confort y seguridad de transporte para el Sumo Pontífice. En total se construyeron tres unidades, que fueron utilizadas en la Argentina y luego en Brasil.

