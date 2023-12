escuchar

El Grupo Renault confirmó la semana última durante una presentación entre sus accionistas que fabricará en la planta de Santa Isabel, Córdoba, una nueva pick up compacta de media tonelada que también tendrá una versión para su aliada internacional Nissan, como ocurre hoy con los casos de las medianas Nissan Frontier y la Renault Alaskan, fabricadas actualmente en la misma planta.

La nueva pick up compacta, que reemplazará a la actual Oroch en la gama de productos de Renault, estará basada en el concept Niagara exhibido meses atrás en Brasil durante el lanzamiento del nuevo SUV del segmento B (chico) Kardian, que llegará a la Argentina en 2024.

El concept Niagara (nombre que no está confirmado aún para la pick up) presenta una estructura tipo monocasco, no de chasis con largueros, lo que permite anticipar que la futura pick up compacta estará orientada más al uso recreativo que al trabajo neto. A primera vista resaltan las enormes llantas, las barras de techo sobre las que descansa un neumático de auxilio, las otras dos ruedas de repuesto colocadas en la caja y los abultados pasos de rueda.

Concept de la Renault Niagara

Niagara mide 4,90 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,95 metros. En comparación con la actual Oroch, es 20 centímetros más larga y tiene 12 cm más entre ejes, cotas que la depositan como futuro rival directa de la Fiat Toro, un poco por encima de Chevrolet Montana y bastante cerca de Ford Maverick.

En su actual fase de prototipo, el concept proyecta un sistema de hibridación liviana (un mild-hybrid entre un bloque naftero y un alternador de 48v) en el tren delantero, y un motor 100% eléctrico en el eje posterior. Con este esquema se apunta a cubrir la mitad de los trayectos diarios en el modo completamente eléctrico, con una significativa reducción de las emisiones de CO2 y, al mismo tiempo, una configuración 4x4 con rendimiento off-road optimizado.

La nueva pick up compacta será desarrollada bajo la nueva plataforma CMF-B (la misma de la que nació el flamante SUV Kardian), que Renault radicará en Córdoba. El anuncio del monto de inversión correspondiente a la plataforma se espera para 2024.

Como sucede hoy con los casos de las Nissan Frontier y la Renault Alaskan (fabricadas en la misma línea de montaje por Nissan, dentro de la planta de Renault), Renault también producirá una pick up de media tonelada para Nissan que será melliza de su modelo.

En tanto, las Frontier y Alaskan tendrán su renovación generacional, con lo cual en Santa Isabel se fabricarán cuatro pick ups distintas, un hecho inédito en la industria local.

Cuando arranque la producción de las nuevas pick ups de media tonelada, la industria automotriz local dará un nuevo paso en su especialización en vehículos utilitarios. La radicación de la nueva plataforma en Santa Isabel tendrá como principal objetivo aumentar las exportaciones de la planta, ya que la nueva pick up será de localización exclusiva para abastecer a toda la región.