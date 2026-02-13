La Legislatura porteña corregirá “un error” en el cálculo de Ingresos Brutos que encarecía los autos un 8%

El pago de Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires presenta una disyuntiva que preocupa al sector. En la actualidad, rige una ley aprobada por la Legislatura porteña que modificó la base imponible del cálculo del impuesto y que encarecería a los autos un 8% en territorio capitalino.

Tal y como habían explicado fuentes legislativas a LA NACION en diciembre último, la modificación se trató de “un error administrativo” en la redacción del nuevo proyecto que no sería aplicado y se modificaría con una nueva ley. El problema, esa nueva ley será tratada en marzo y el pago del impuesto debe hacerse en febrero.

En el mientras tanto, fuentes cercanas al gobierno porteño le explicaron a este medio que los contribuyentes tienen dos alternativas. Por un lado, abonar el impuesto acorde a la legislación vigente y solicitar la devolución del excedente (remarcan, se hace en 48hs) una vez corregido el error o mantenerlo como crédito fiscal para el pago impuestos como patente, ABL o para futuros pagos de ingresos brutos.

Por el otro, liquidarlo con el cálculo anterior, ignorando la ley vigente. Para quienes pertenezcan a este grupo, la AGIP no iniciaría acciones contra ellos al tratarse de “un error legislativo en vías de corrección”.

La nueva ley retomará el cálculo anterior de Ingresos Brutos y se tratará en las sesiones ordinarias de marzo @legiscaba

En esa línea, el texto de ley al que accedió LA NACION y que se tratará en marzo aclara que “la base imponible está dada por la diferencia entre los ingresos y los importes que corresponde transferir a los comitentes por las operaciones realizadas en el período fiscal". Es decir, se modifica el artículo 233 del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y se vuelve a tributar sobre la diferencia entre el precio de venta al público y el valor de la unidad recién salida de fábrica.

La modificación es retroactiva al 1° de enero, por lo que se generaría ese crédito fiscal mencionado anteriormente. En otras palabras, se volverá a liquidar por la diferencia tal y como se hacía antes. Según pudo saber este medio, hay acuerdo de todos los bloques para corregir la legislación y volver al cálculo anterior.

Concesionarios deberán tributar el impuesto el próximo 18 de febrero Jasen Wright - Shutterstock

Días atrás, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), junto con varios concesionarios, habían presentado ante el juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°23 un amparo para pedir la impugnación de la ley vigente y solicitarle al gobierno porteño y a la AGIP que se suspenda la aplicación del artículo hasta tanto se corrija la norma por ley.

“Presentamos una medida cautelar y no le dieron lugar. Quedaron que en la primera sesión de marzo van a corregir el error”, señalaron desde Acara. Fuentes cercanas a la administración de la Ciudad de Buenos Aires explicaron que el error será corregido vía legislativa y que no habrá suspensiones de la ley hasta ese momento. No obstante, tampoco se iniciarán acciones contra los concesionarios que tributen con el cálculo anterior.

El impacto que hubiese tenido el nuevo cálculo

Bien lo había explicado el tributarista Sebastián Domínguez tiempo atrás. Calcular el gravamen sobre el precio final del vehículo generaba un aumento importante en los valores de los automotores. Por ejemplo, tomando como referencia una unidad vendida en $57.500.000 y cuyo valor de fábrica era de $50.000.000, si el impuesto se calculaba por la diferencia, daba un total de $750.000. En cambio, si la alícuota se le aplicaba al precio de venta final, el tributo saltaba a $5.750.000.

En respuesta a ello, y teniendo también en cuenta todos los demás impuestos aplicados a los autos y motos, se especulaba un incremento de precio en torno al 8% para cada vehículo vendido en la Ciudad de Buenos Aires.

El nuevo cálculo hubiera encarecido los autos en torno al 8%; finalmente, se retomará el procedimiento anterior Shutterstock

“Las distintas jurisdicciones provinciales o gravan una alícuota chica o gravan sobre la diferencia con una alícuota un poco más alta. El escenario ideal sería que desaparezca ingresos brutos, que tiene un efecto en cascada y que no existe en ningún otro país del mundo. Al consumidor final le llega una repotenciación de precio por cuatro impuestos (IVA, ingresos brutos, impuestos internos y tasas municipales). Hay que derogarlo o reformularlo con un acuerdo entre Nación y las provincias“, remarcó César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich.

Lo que ocurre con este impuesto, coinciden analistas consultados, es que genera un encarecimiento de todo el circuito vinculado. “Cuando se traslada a precios tantos impuestos al consumo, esto también repercute en el valor de la patente y del seguro. Se paga patente y seguro sobre impuestos“, ilustró Litvin.

Eso explica, en parte, por qué los 0km en la Argentina cuestan mucho más que en otros países de la región. “Hubo avances del Gobierno nacional para bajar la carga impositiva, pero falta que las provincias sigan esa línea y eliminen impuestos y tasas municipales”, explicó un experto en el área.

Todo esto se da al mismo tiempo que en el Senado se le dio media sanción a la reforma laboral, que incluye un capítulo impositivo con la eliminación de los impuestos internos a varios bienes, incluidos los autos. En caso de aprobarse en la Cámara de Diputados, se especula con una reducción del precio de los vehículos en torno al 10%.

Aún así, las automotrices remarcaron en varias oportunidades la necesidad de seguir esa línea de reducción impositiva a nivel provincial y municipal. “Necesitamos que esta agenda de reducción de impuestos distorsivos sea un consenso a nivel nacional, provincial y municipal. Impuestos como Ingresos Brutos y tasas municipales no sólo desalientan la producción y exportación de vehículos sino que inviabilizan la localización de la producción de autopartes en nuestro país”, había comentado Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, tras una reunión con Luis Caputo, ministro de Economía.