La Policía que incorporó un auto de lujo a su flota para patrullaje

La Policía de Dubái, conocida por su ostentosa flota de vehículos de alta gama, anunció la incorporación de un Lamborghini Revuelto a su prestigioso parque automovilístico.

Esta adquisición es el primer vehículo electrificado de altas prestaciones (HPEV) de la firma italiana en sumarse a las patrullas del emirato. El modelo estará destinado al patrullaje de las zonas turísticas más emblemáticas de la ciudad.

El Lamborghini Revuelto, cuya presentación global tuvo lugar en 2023 en el marco del 60° aniversario de la marca, destaca por su arquitectura híbrida enchufable. Su sistema de propulsión combina un potente motor V12 atmosférico de 6.5 litros, capaz de generar 825 CV a 9250 rpm y 725 Nm de par, con tres motores eléctricos.

El Lamborghini Revuelto equipa un potente motor V12 atmosférico de 6.5 litros junto a tres impulsores eléctricos (gentileza Mansory)

Dos de estos impulsores eléctricos, de flujo axial y 110 kW cada uno con 350 Nm de par, se ubican sobre el eje delantero. El tercer propulsor eléctrico, de flujo radial, se integra a una caja de cambios de doble embrague y ocho velocidades, una novedad para un Lamborghini de 12 cilindros al momento de su lanzamiento. La combinación de estas unidades entrega una potencia total de 1015 CV.

Las prestaciones de este superdeportivo son, como cabría esperar, superlativas. El Revuelto puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima superior a los 350 km/h, lo que lo convierte en una herramienta de respuesta rápida sin precedentes para la policía de la región.

Puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima superior a los 350 km/h (gentileza Mansory)

Este sistema híbrido es alimentado por baterías de iones de litio de 3,8 kWh, estratégicamente ubicadas en el túnel de transmisión, que pueden recargarse con un enchufe doméstico en 30 minutos o en tan solo seis minutos durante la circulación del vehículo.

El diseño del flamante patrullero fue adaptado meticulosamente para el servicio policial, luciendo los distintivos de la Policía de Dubái, combinando los colores verde y blanco. También incorpora sistemas de iluminación de emergencia de última generación que complementan la agresiva aerodinámica del modelo.

El diseño del patrullero fue adaptado para el servicio policial, luciendo los colores verde y blanco (créditos: Mansory)

La elección de un modelo híbrido enchufable por parte de las autoridades dubaitíes refleja la búsqueda hacia tecnologías más sostenibles dentro de su flota de unidades de alta velocidad, mientras mantiene el estatus característico del lugar. De esta manera, el superdeportivo no solo cumplirá funciones de vigilancia, sino que actuará como un embajador tecnológico y de seguridad en una de las ciudades más innovadoras del mundo.

El superdeportivo no solo cumplirá funciones de vigilancia, sino que actuará como un embajador tecnológico (créditos: Mansory)