La producción de autos sigue al alza, pero las exportaciones cayeron

El sector automotor continúa en buen momento, con los patentamientos con números mejores a los del 2024 y proyecciones superadoras para el año que viene. Producto de este aumento de la demanda interna también se potenció la producción, pero las exportaciones siguen abajo en la comparación interanual por una serie de factores externos, como la menor compra de vehículos por parte de Brasil.

En lo que a la producción refiere, las terminales fabricaron en octubre 47.204 unidades tras 22 días de actividad, lo que se tradujo en una leve mejora del 0,2% respecto a septiembre, pero una baja del 9,9% frente a octubre de 2024, según las cifras de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

En el acumulado anual, el sector continúa transitando por terreno positivo, con un total de 426.447 unidades producidas, registrando un alza del 2,8% por sobre el mismo período del año pasado.

En exportaciones, las automotrices enviaron al exterior 29.662 vehículos, lo que representó una mejora de 12,1% respecto de septiembre y una baja de 17,6 % en la comparación interanual. El volumen acumulado de exportación en estos primeros 10 meses fue de 229.433 unidades, un 10,3 % menos que en 2024.

“Analizando los datos de octubre en relación al mes anterior tanto producción como exportaciones mostraron crecimiento, no así las ventas mayoristas. En el acumulado, exportación es la única variable que muestra una caída ya que aún enfrenta dificultades para incrementar los volúmenes y acceder a nuevos mercados”, explicó Martín Zuppi, presidente de ADEFA.

En este contexto, el directivo reiteró que el frente externo “sigue siendo un desafío estratégico, debido al modelo exportador de la industria”. Al mismo tiempo explicó que en términos generales, “hubo una reducción en la carga fiscal a nivel nacional, entendiendo que este es un camino que debe profundizarse en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan. Sin embargo, este esfuerzo debe ser compartido con provincias y municipios por eso la importancia de avanzar en una reforma fiscal que contribuya a mejorar la competitividad y fortalecer las exportaciones”.

En ventas mayoristas el sector comercializó 44.801 unidades en octubre, un 17,4 % menos si se compara con las entregas de septiembre y un 2,7 % más si la comparación es con el mismo mes del año pasado. De enero a octubre las automotrices colocaron en sus redes un total de 500.021 unidades (un crecimiento del 55,4 % respecto del mismo período de 2024).