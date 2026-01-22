La razón por la que hay un boom de ventas de autos: ¿seguirá en 2026?

El mercado de financiamiento automotor en la Argentina experimentó una marcada recuperación durante 2025, logrando un balance ampliamente positivo tras el derrumbe registrado en el año anterior. El volumen de prendas inscriptas creció un 46,4% respecto a 2024, con una participación creciente del crédito en el total de operaciones de compraventa de vehículos, según el informe del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa).

Durante el 2025, la financiación ganó peso de forma sostenida en las decisiones de compra, pasando del 13,6% en 2024 al 17,2% en 2025 en cuanto a la participación de las prendas sobre el total de operaciones.

Este crecimiento abarcó tanto a vehículos nuevos como usados, aunque con dinámicas distintas. En diciembre se inscribieron 19.368 prendas, de las cuales 10.623 correspondieron a 0km y 8745 a unidades usadas. Anualmente, el 67% de las prendas se concentró en vehículos nuevos.

El 67% de las prendas se concentró en vehículos nuevos KELENY - Shutterstock

El comportamiento del crédito a lo largo de 2025 fue heterogéneo. El año comenzó con variaciones interanuales extraordinariamente altas, impulsadas por una base de comparación muy baja debido al congelamiento del financiamiento en 2024.

Los porcentajes de crecimiento en el financiamiento de 0km fueron del 200,4% en enero, 139,8% en febrero y 128% en marzo. Estas tasas se moderaron progresivamente hasta registrar una caída interanual del 6% en noviembre para repuntar con un tímido crecimiento del 1% en diciembre.

El 2025 comenzó con un crecimiento interanual del 200,4% Freepik

La financiación de vehículos nuevos fue el principal motor de esta expansión. En el acumulado anual, el financiamiento de 0km creció un 71,8% frente a 2024, consolidando su rol como canal fundamental de acceso. En diciembre, se registraron 10.623 prendas sobre unidades 0km, lo que representó el 44,1% del total de patentamientos del mes, con una suba interanual del 1% a pesar de una caída mensual del 29% por la estacionalidad.

La estructura de acreedores para vehículos 0km mostró un claro predominio de las herramientas vinculadas directamente a las automotrices. En el acumulado anual de 2025, las terminales y planes de ahorro concentraron el 44% de las operaciones, mientras que las financieras de marca sumaron otro 41%. Los bancos, por su parte, representaron solo el 13%, reflejando un retroceso del financiamiento bancario tradicional y un mayor protagonismo de las opciones propias de la industria automotriz, que superaron el 80% de las operaciones en este segmento.

El financiamiento de 0km creció un 71,8% frente a 2024, consolidando su rol como canal fundamental de acceso ViDI Studio - Shutterstock

En contraste, el mercado de vehículos usados exhibió una recuperación más moderada. En diciembre, se inscribieron 8745 prendas, lo que implicó una participación del 5,7% sobre el total de transferencias. Si bien mostró un crecimiento mensual del 15,6%, registró una caída interanual del 35%. El balance anual, sin embargo, cerró con una variación positiva del 12,7% frente a 2024, aunque sin el mismo ritmo que el segmento de 0km durante la segunda mitad del año.

En el segmento de usados, el sistema financiero tradicional mantuvo su liderazgo. Durante 2025, los bancos concentraron el 58% de las operaciones financiadas, a pesar de haber perdido participación respecto al año anterior. Las financieras aportaron un 14%, las financieras de marca un 12% y las cooperativas y mutuales un 8% del total. Este panorama subraya la importancia de la banca en el mercado de segunda mano, a diferencia de lo observado en los vehículos 0km.

En el caso de los usados la variación fue positiva en un 12,7% frente a 2024 hodim - Shutterstock

El informe elaborado por SIOMAA concluye que, pese a una desaceleración en el último trimestre, el financiamiento automotor logró recomponerse durante 2025 y recuperar su protagonismo en el mercado. Esta mejora estuvo traccionada por la estabilización macroeconómica, el regreso progresivo del crédito, el impulso de las herramientas propias de las terminales y el fuerte rebote estadístico del primer semestre.