Lanzamientos de verano. Chery desembarcó en Cariló y lanzó el ARRIZO 8 CSH, su primer híbrido enchufable

En plena temporada de verano, Chery dijo presente en Cariló con un despliegue que combina lanzamientos, tecnología híbrida y experiencia de marca. Hasta el 28 de febrero, la automotriz, representada en el país por Grupo Corven, ocupa un stand de más de 600 m², concebido como un showroom a cielo abierto, donde presentó el ARRIZO 8 CSH, su primer vehículo híbrido enchufable en la Argentina, y anticipó los próximos pasos de su estrategia comercial.

Ubicado en Avellano 245, entre Benteveo y Bollero, el espacio se integra al entorno natural de Cariló con una propuesta arquitectónica moderna, modular y funcional. El objetivo es claro: acercar al público la visión de Chery sobre la movilidad eficiente, con eje en la innovación, la sustentabilidad, el diseño y la tecnología.

“Somos la única marca china con un stand de estas dimensiones en Cariló, y eso habla del compromiso que tenemos con el mercado argentino”, señaló Claudio San Román, Director de Chery Argentina, durante la presentación.

El stand de la marca está ubicado en Avellano, entre Boyero y Benteveo, en pleno centro de Cariló.

Toda la gama y un estreno clave

Quienes visitan el stand pueden conocer la nueva generación de la familia TIGGO, con los TIGGO 2, TIGGO4 CSH, TIGGO7 Hybrid y TIGGO 8 PRO, ya disponibles en la red de concesionarios. A esa oferta se suma el primer lanzamiento oficial del año, el ARRIZO 8 CSH.

TIGGO 2.

TIGOO 4 CSH.

TIGGO 7 Hybrid.

TIGGO 8 PRO.

“El ARRIZO 8 CSH es una jugada fuerte: es un sedán mediano híbrido enchufable, un segmento poco explorado en el país, pero donde creemos que tenemos una propuesta muy competitiva”, explicó Martín Scrimaglia, gerente de Producto de Chery Argentina.

ARRIZO 8 CSH.

ARRIZO 8 CSH.

ARRIZO 8 CSH: por dentro.

ARRIZO 8 CSH: por dentro.

ARRIZO 8 CSH: por dentro.

Tecnología CSH, en primer plano

Uno de los puntos centrales del stand es el espacio exclusivo CSH (Chery Super Hybrid), donde la marca exhibe el corazón de su tecnología híbrida. A través de módulos que muestran chasis, motorización, transmisión y baterías, Chery pone en escena el desarrollo de sus sistemas electrificados bajo estándares globales.

“Con este lanzamiento también buscamos educar al cliente sobre hacia dónde va la marca y hacia dónde va la industria”, agregó Scrimaglia. En ese mismo espacio se presenta en avant-première el TIGGO 7 PHEV, el SUV híbrido enchufable que llegará al mercado argentino en el segundo semestre del año.

ARRIZO 8 CSH: datos clave

El ARRIZO 8 CSH se convierte en el primer híbrido enchufable de Chery en la Argentina. Ofrece una autonomía combinada de hasta 1300 kilómetros, un consumo medio bajo para su segmento y un completo nivel de equipamiento. Su precio de lanzamiento es de USD 34.600.

Además, se destaca por ofrecer una de las mejores garantías del mercado: 8 años o 200.000 km para el sistema híbrido, y 7 años o 150.000 km para el vehículo.

Expansión comercial y red en crecimiento

El desembarco en Cariló también funciona como vidriera del proceso de expansión que atraviesa la marca. “Estamos avanzando con una nueva imagen de concesionarios, mejoras en posventa y una fuerte ampliación de la red”, detalló San Román.

Chery proyecta alcanzar 15 concesionarios en enero, con aperturas en CABA, Pilar, La Plata y Córdoba, 26 en marzo y 38 en junio, acompañando un incremento esperado en el volumen de ventas.

Una apuesta a largo plazo

Con este despliegue de verano, Chery reafirma su estrategia en la Argentina y su apuesta por la electrificación. “Este mercado es cada vez más competitivo, pero creemos que la tecnología híbrida enchufable es el camino para crecer”, concluyó San Román.

El stand de Chery en Cariló puede visitarse todos los días, de 18hs a 00hs, hasta el 28 de febrero.

