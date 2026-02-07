Lanzan en la Argentina una nueva moto con foco en la aventura y los viajes largos

La marca italiana Moto Morini, representada en Argentina por Grupo Simpa, lanzó la X-CAPE 1200, su modelo insignia que ingresa al segmento de las motos de aventura de alta cilindrada. La presentación del nuevo rodado busca posicionar a este modelo como el más potente y tecnológicamente avanzado de su línea actual, diseñado para viajes de larga distancia y exploración de diversos terrenos.

El corazón mecánico de la X-CAPE 1200 es su motor bicilíndrico en V a 87°. Este propulsor de 1187 cc, diseñado en Italia, genera una potencia máxima de 129 CV a 8750 rpm y un par máximo de 106 Nm a 7000 rpm. La transmisión es de seis velocidades y cuenta con un embrague antirrebote, pensado para suavizar los cambios y mejorar la adherencia trasera.

En seguridad activa y asistencia a la conducción, la moto incorpora ABS Bosch Cornering. Este sistema mantiene la eficacia de frenado en curvas y es desconectable para uso offroad. Además, un Quick Shifter bidireccional facilita los cambios de marcha rápidos y precisos.

El chasis es de tipo híbrido, combinando aluminio y acero para ofrecer rigidez y ligereza. Las suspensiones incluyen horquilla invertida completamente ajustable y monoamortiguador trasero, ambos con un recorrido de 180 mm. El sistema de frenos cuenta con doble disco delantero de 320 mm y pinzas Brembo de anclaje radial.

En cuanto a la electrónica, está equipada con un módulo BOSCH Cornering ABS y ofrece cinco modos de conducción, uno de ellos específico para todo terreno. También incluye control de tracción y control crucero.

Para conectividad y equipamiento, dispone de una pantalla TFT a color de 7″ con Bluetooth y navegación integrada. Suma un sistema de detección en punto ciego y una cámara frontal integrada para grabar rutas. A su vez, la iluminación es Full LED e incorpora monitoreo de presión de neumáticos y caballete central.

El diseño del modelo está pensado para la comodidad en trayectos largos, evidenciado por un depósito de combustible de 24.5 litros, una altura de asiento de 840mm y un peso en seco de 259 kg. Monta llantas de aleación de 19 pulgadas adelante y 17 pulgadas atrás, calzadas con neumáticos Pirelli Scorpion Trail 3 de uso mixto.

El modelo está disponible en tres opciones de color: Blanco Ártico, Negro Viper y Rojo Energía. La Moto Morini X-CAPE 1200 sale al mercado argentino con un precio sugerido de $27.800.000 y ya se encuentra disponible en la red de concesionarios oficiales en todo el país.

“La X-CAPE 1200 es la máxima expresión de lo que significa el espíritu maxi adventure para la marca. Combina en un 100% el diseño y la tradición italiana con la tecnología necesaria para enfrentar cualquier desafío”, comentó el gerente de negocios en Grupo Simpa S.A, Matías Michaylyszyn.

