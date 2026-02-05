Toyota ofrece la pickup Hilux a tasa 0 y en cuotas durante febrero

El stock está limitado a 250 unidades y es posible acceder a la línea de crédito a través de cualquier concesionario oficial
- 3 minutos de lectura'
La pickup más vendida del mercado argentino vuelve a sumar un incentivo clave para la demanda. Durante febrero, la Toyota Hilux se ofrece con un plan de financiación a tasa 0% en un contexto en el que el modelo reafirma su liderazgo comercial y actualiza sus precios.
El plan contempla 12 meses de financiación a tasa 0% (TNA), con un monto máximo de hasta $15.000.000 y estará disponible para todas las versiones de la gama, aunque con un stock limitado a 250 unidades en todo el país. La operatoria se canaliza a través de su brazo financiero y se encuentra vigente en los 44 concesionarios oficiales de la marca en la Argentina.
La Hilux es la pickup más vendida del país desde hace 20 años y en 2025 fue además el vehículo más patentado del mercado argentino. Se produce en la planta de Zárate, desde donde se exporta a 22 países de la región, lo que la convierte en uno de los pilares de exportación en el país.
Los precios de febrero llegaron con ajustes moderados
En paralelo al lanzamiento de la financiación, Toyota aplicó en febrero una actualización de precios, con valores que muestran incrementos que rondan el 1,8% promedio respecto de enero, con variaciones similares a lo largo de toda la gama.
HILUX DX/SR
- Toyota Hilux 4X2 DX MT: $49.325.000
- Toyota Hilux 4X4 DX MT: $57.769.000
- Toyota Hilux 4X2 DX AT: $50.704.000
- Toyota Hilux 4X4 DX AT: $59.383.000
- Toyota Hilux 4X4 SR MT: $66.457.000
- Toyota Hilux 4X2 SR MT: $56.562.000
- Toyota Hilux 4X4 SR AT: $69.326.000
- Toyota Hilux 4X2 SR AT: $59.125.000
HILUX SRV/SRX
- Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $67.506.000
- Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $76.381.000
- Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $79.838.000
- Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $77.921.000
- Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $84.349.000
HILUX GR-SPORT
- Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $89.327.000
Un arranque de año que reafirma el liderazgo
El modelo comenzó 2026 sosteniendo su peso específico dentro del mercado local. En enero se patentaron 3403 unidades, lo que le permitió ubicarse como el modelo más vendido del mes y alcanzar una participación del 5,4% sobre el total del mercado, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
El resultado implicó una suba del 87,9% frente a diciembre de 2025, un mes históricamente bajo por la estacionalidad del cierre de año, y una leve caída interanual del 0,8% respecto de enero de 2025. Aun así, el desempeño volvió a confirmar el rol central de la pickup fabricada en la Argentina dentro del esquema de ventas de la industria automotriz.