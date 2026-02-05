Toyota ofrece la pickup Hilux a tasa 0 y en cuotas durante febrero

La pickup más vendida del mercado argentino vuelve a sumar un incentivo clave para la demanda. Durante febrero, la Toyota Hilux se ofrece con un plan de financiación a tasa 0% en un contexto en el que el modelo reafirma su liderazgo comercial y actualiza sus precios.

El plan contempla 12 meses de financiación a tasa 0% (TNA), con un monto máximo de hasta $15.000.000 y estará disponible para todas las versiones de la gama, aunque con un stock limitado a 250 unidades en todo el país. La operatoria se canaliza a través de su brazo financiero y se encuentra vigente en los 44 concesionarios oficiales de la marca en la Argentina.

La Hilux es la pickup más vendida del país desde hace 20 años y en 2025 fue además el vehículo más patentado del mercado argentino. Se produce en la planta de Zárate, desde donde se exporta a 22 países de la región, lo que la convierte en uno de los pilares de exportación en el país.

Los precios de febrero llegaron con ajustes moderados

En paralelo al lanzamiento de la financiación, Toyota aplicó en febrero una actualización de precios, con valores que muestran incrementos que rondan el 1,8% promedio respecto de enero, con variaciones similares a lo largo de toda la gama.

HILUX DX/SR

Toyota Hilux 4X2 DX MT: $49.325.000

$49.325.000 Toyota Hilux 4X4 DX MT: $57.769.000

$57.769.000 Toyota Hilux 4X2 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 Toyota Hilux 4X4 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 Toyota Hilux 4X4 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 Toyota Hilux 4X2 SR MT: $56.562.000

$56.562.000 Toyota Hilux 4X4 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 Toyota Hilux 4X2 SR AT: $59.125.000

HILUX SRV/SRX

Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $77.921.000

$77.921.000 Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $84.349.000

HILUX GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $89.327.000

Un arranque de año que reafirma el liderazgo

El modelo comenzó 2026 sosteniendo su peso específico dentro del mercado local. En enero se patentaron 3403 unidades, lo que le permitió ubicarse como el modelo más vendido del mes y alcanzar una participación del 5,4% sobre el total del mercado, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El resultado implicó una suba del 87,9% frente a diciembre de 2025, un mes históricamente bajo por la estacionalidad del cierre de año, y una leve caída interanual del 0,8% respecto de enero de 2025. Aun así, el desempeño volvió a confirmar el rol central de la pickup fabricada en la Argentina dentro del esquema de ventas de la industria automotriz.