Lanzan un SUV con 1400km de autonomía que podría llegar a la Argentina

En una señal clara de hacia dónde se dirige la transición tecnológica en China, XPENG, uno de los principales fabricantes de vehículos eléctricos del país, presentó la versión de rango extendido (EREV) de su monovolumen X9, un modelo que hasta ahora solo se ofrecía en configuración 100 % eléctrico, ante el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) de ese país.

El registro realizado ante la entidad es el paso previo a la homologación comercial. Según los documentos oficiales, el nuevo X9 EREV mantiene la distancia entre ejes de 3160 mm, pero gana algo de longitud, llegando hasta los 5316 mm, mientras conserva 1988 mm de ancho y 1785 mm de alto. Pesa 2750 kg y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.

XPENG vende hace un tiempo la versión 100% eléctrica del X9

El sistema de propulsión estaría compuesto por un motor turboalimentado de 1.5 litros que otorga 110 kW (148 CV) de potencia máxima. A diferencia de un híbrido convencional, el propulsor térmico no impulsa las ruedas: su función es exclusivamente la de generador eléctrico para recargar la batería cuando el nivel de carga desciende a cierto punto.

Esta batería, fabricada por CALB Tech, permitiría una autonomía puramente eléctrica cercana a los 450 kilómetros, mientras que el rango total combinado gracias al naftero superaría los 1400 kilómetros, siempre de acuerdo a los rangos del CLTC (China Light Duty Vehicle Test Cycle), que es el estándar adoptado en China. Este suele proporcionar valores de autonomía más elevados que los globales y estadounidenses, ya que sus condiciones de prueba son menos exigentes, con velocidades promedio más bajas y menos variabilidad en aceleración y frenado.

Permitiría una autonomía puramente eléctrica cercana a los 450 kilómetros

En su cuenta de Weibo (la versión china de X —ex Twitter—), el presidente y CEO He Xiaopeng confirmó que el X9 EREV será un modelo global, con validaciones en distintos mercados. Aseguró que la marca desplegó más de 1000 unidades de prueba, en un programa que abarcó 20 países, 330 ciudades y más de 20 millones de kilómetros recorridos. “Queremos que sea un automóvil familiar grande de siete asientos verdaderamente confiable”, afirmó el ejecutivo.

El nuevo X9 EREV mantiene la impronta tecnológica de su versión eléctrica. En el interior ofrecerá una pantalla central de 17,3″, tablero digital de 10,25″ y una pantalla 3K de 21,4″ para los pasajeros traseros. En lo que es seguridad incluirá asistencia XPILOT 2.5 con múltiples ADAS, como frenado autónomo, control de carril, visión 360°, detección de punto ciego, entre otros.

Cuenta con una pantalla central de 17,3″ y una 3K de 21,4″ para los pasajeros traseros

EL interior del XPENG X9 EREV sería igual a su alternativa eléctrica

Aunque XPENG aún no comunicó el precio de esta nueva versión, la gama 100% eléctrica X9 se comercializa en China entre 359.800 y 419.800 yuanes (entre US$50.000 y US$57.800 aproximadamente al tipo de cambio actual). La producción se realizará en la planta de Guangzhou y el lanzamiento comercial está previsto para el cuarto trimestre de 2025.

Cuneta con refrigeración para bebidas frío/calor

Más adelante, el modelo podría incorporarse a la ofensiva de exportación de la marca, que ya anunció la llegada del X9 eléctrico a Europa durante la segunda mitad del año. Con la llegada de múltiples marcas del país oriental este año a la Argentina, no se descarta la llegada de XPENG al país en el corto plazo.

Con este movimiento, la automotriz se suma a la tendencia que domina el mercado chino de alta gama, donde los vehículos eléctricos de autonomía extendida —como los de Li Auto o Seres— ganan protagonismo como puente entre la combustión y la electrificación total, dirigidos a un público que abraza las nuevas tecnologías pero no quiere verse limitado por la autonomía.